I due decenni tra il 2003 e il 2022 sono stati “decadi particolarmente letali per coloro che sono al servizio del diritto all’informazione”, hanno affermato gli attivisti per i diritti dei media con sede a Parigi.

Negli ultimi due decenni, l’Iraq e la Siria sono stati i paesi più pericolosi per lavorare come giornalista, rappresentando “un totale combinato di 578 giornalisti uccisi”, o più di un terzo del totale mondiale, secondo RSF. Seguono Messico (125 morti), Filippine (107), Pakistan (93), Afghanistan (81) e Somalia (78).

Il Pakistan si è classificato al quinto posto, poiché dal 2003 sono stati uccisi 93 giornalisti in diverse parti del paese.

Gli “anni più bui” sono stati il ​​2012 e il 2013, “dovuti in larga misura alla guerra in Siria”. Ci sono stati 144 omicidi nel 2012 e 142 l’anno successivo, afferma il rapporto.

I decessi sono nuovamente aumentati nel 2022, in parte a causa della guerra in Ucraina. Finora quest’anno, 58 giornalisti sono stati uccisi mentre facevano il loro lavoro, rispetto ai 51 del 2021.

Otto giornalisti sono stati uccisi in Ucraina da quando la Russia ha invaso a febbraio. Ciò si confronta con un totale di 12 morti mediatiche negli ultimi 19 anni.

L’Ucraina è attualmente il Paese più pericoloso in Europa per i media, dopo la stessa Russia, dove in 20 anni sono stati uccisi 25 giornalisti.

“Da quando Vladimir Putin è subentrato, la Russia ha assistito ad attacchi sistematici alla libertà di stampa, anche mortali, come ha ripetutamente riferito RSF.

Altrove in Europa, Turkiye è stata classificata come la terza più pericolosa, seguita dalla Francia “a seguito del massacro del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi nel 2015”.

I giornalisti corrono i maggiori rischi nelle aree in cui si sono verificati conflitti armati.

Le Americhe hanno rappresentato quasi la metà degli omicidi di giornalisti, molti in Messico, Brasile, Colombia e Honduras. “Oggigiorno l’America è chiaramente il continente più pericoloso del mondo per i media”, ha detto RSF.

