La Banca europea per gli investimenti ha firmato un prestito di 100 milioni di dollari per sostenere la campagna di vaccinazione pediatrica dell’Ecuador.

Il Ministero della sanità pubblica dell’Ecuador ha lanciato nell’ottobre 2021 la campagna “Ogni vaccino un campione” per promuovere la vaccinazione infantile. Questa campagna è rivolta a più di 2 milioni di bambini.

Il prestito sosterrà l’intera campagna di vaccinazione, contribuendo non solo all’approvvigionamento dei vaccini, ma anche al rafforzamento della catena del freddo e della logistica per la distribuzione in aree remote attraverso l’acquisizione di articoli e attrezzature mediche e strumenti informatici .

Il sostegno finanziario aumenta la preparazione per una futura pandemia, la resilienza a lungo termine dei sistemi sanitari e la capacità di fornire servizi sanitari pubblici essenziali.

Inoltre, il prestito sostiene l’Ecuador nell’attuazione della sua iniziativa faro ” Ecuador cresce senza malnutrizione infantile “, che include l’assistenza sanitaria infantile come uno dei suoi pilastri, e fa quindi parte dell’iniziativa Global Gateway dell’UE a sostegno di progetti che migliorano la e la connettività regionale nei settori digitale, climatico, dei trasporti, della salute, dell’energia e dell’istruzione.

