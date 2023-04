Reading Time: 3 minutes read

Le prime piante di sono state trovate in Etiopia su un altopiano nella provincia di Kaffa, vicino alla Great Rift Valley.

La leggenda dice che il caffè fu scoperto da Kaldi, un giovane pastore, che vide le sue capre mangiare le bacche e le notò diventare molto vivaci. Così le provò e portò la sua scoperta ad alcuni monaci sufi i quali vivevano in Etiopia, a loro volta portarono nel loro paese le bacche, gli alberi e l’abitudine di bere il caffè.

Sono note fino a 124 specie della pianta Coffea, ma non tutte sono commestibili. Solo alcuni di essi vengono coltivati ​​per produrre caffè, in particolare la “Coffea arabica” che ci dà il chicco di Arabica dal sapore più dolce e la “Coffea canephora” che produce il chicco di Robusta più forte e con più .

L’Arabica è molto più delicata della Robusta. Delicato innanzitutto in termini di crescita: l’albero non può essere esposto a troppo sole, deve crescere in alta quota e necessita di terreni ricchi, come i vecchi terreni vulcanici.

Lo si sente nel gusto, i chicchi di Arabica hanno note aromatiche, fruttate e delicate, e costituiscono tra il 60-80% della produzione mondiale di caffè.

Al contrario, gli alberi Robusta sono più economici e più facili da coltivare. Hanno radici più profonde per ottenere i loro nutrienti e non hanno bisogno di alta quota, solo molto sole.

In termini di gusto, Robusta ha note terrose, forti e leggermente amare. Il più delle volte, i due chicchi vengono miscelati in modo da ottenere il giusto equilibrio tra la delicatezza dell’Arabica e la forza del Robusta, con un rapporto di 80/20 che è il più popolare.

Il frutto della pianta del caffè si chiama ciliegia. Quando è maturo, si apre e vi si trovano due chicchi. I fagioli sono bagnati, appiccicosi e morbidi. Devono essere puliti, lavati e asciugati. Dopo questo processo vengono chiamati fagiolini, o caffè verde. È così che i fagioli vengono venduti sul mercato, perché è più facile conservarli.

Infine, i chicchi devono essere tostati per arrivare al bel colore bruno/nero che tutti conosciamo e per sviluppare i loro aromi. Gli studi hanno dimostrato che un chicco di caffè verde contiene circa 200 molecole aromatiche. Lo stesso chicco può presentare fino a 800 molecole aromatiche dopo la tostatura!

Il porto di Al-Makha (Mocha) nello Yemen è fondamentale per la diffusione del caffè.

I fagioli venivano importati dall’Etiopia e poi inviati nel Mar Rosso alle città sacre musulmane, come La Mecca, Medina e Gedda. Grazie ai pellegrini che visitavano quelle città e tornavano a casa, il caffè si diffuse rapidamente in tutti i paesi arabi e divenne una bevanda quotidiana per i musulmani. Il caffè li ha aiutati a rimanere svegli e concentrati durante le preghiere notturne. Hanno dato il nome ‘Arabica’ al fagiolo.

A quel tempo, i mercanti percorrevano le strade della città con carretti a mano e vendevano caffè ai passanti. La gente si fermava, prendeva un caffè e iniziava a chiacchierare. Questo ha creato il legame conviviale e sociale tra le persone e il rito del bere il caffè. Poi il caffè divenne così importante che le prime caffetterie aprirono contemporaneamente in due città molto importanti, Damasco e Aleppo, nell’odierna . A poco a poco, il caffè si è diffuso in altre grandi città, come Istanbul, Il Cairo, Beirut e così via.

I primi europei a commerciare caffè con gli arabi furono i famosi commercianti veneziani. Importarono il caffè da bere e lo diffusero in tutta Italia e in .

La prima caffetteria europea aprì a Venezia tra il 1645 e il 1683. Quando il caffè arrivò in Europa, era considerato un prodotto lussuoso, costoso e raro.

Gli olandesi furono i primi europei a coltivare il caffè. Hanno iniziato in Sri Lanka, portando alberi di caffè in Indonesia sull’isola di Giava.

I francesi, che hanno anche messo le mani su alcune piante di caffè, hanno iniziato a coltivare il caffè in Martinica. Quindi il governatore francese ha offerto una pianta al governatore britannico della Giamaica.

La Giamaica iniziò a produrre il famoso Blue Mountain Grand Cru e, successivamente, gli inglesi parteciparono alla diffusione del caffè nel mondo.

I principali produttori si trovano ora in quella che chiamiamo la cintura del caffè, tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno.

Il è il principale produttore in termini di quantità annue con circa il 33% della produzione mondiale. Seguono Vietnam con il 16%, Colombia e Indonesia con il 7%.

