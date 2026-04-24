9 Mc di acqua presunti – 5,50 Euro di sollecito ed una Legge ARERA Calpestata

La Novella dello Stento? Amministratore e ditta letturista dimostrano accordarsi per fatturare ad un utente 9mc di acqua per giunta presunti, se pur effettivi e dimostrati con due foto ed una tabella di consumi tecnici ben precisi.

Questo nuovo capitolo è la continuazione dell’inchiesta giornalistica in cui l’amministratore ha esternato frasi scioccanti durante un’assemblea condominiale: ‘ Gestisco 500 condomini a Firenze non posso dedicarmi a fare il lavoro dei letturisti per riscossione/fatturazione’ ed inoltre la giustificazione sulle loro fatturazioni/riscossioni: ‘A Firenze fanno tutti così’.

Probabilmente l’amministratore si sente al di sopra della legge e, quindi intoccabile, tuttavia la situazione è ben chiara ed anche questa volta inconfutabilmente precisa, ove quei 9 metri cubi d’acqua è la prova che l’amministratore si è accordato con la ditta letturista.

La ditta letturista in combutta con l’amministratore ha inviato la fattura, ma per far finta di non sapere, ha inserito i 9mc come presunti, se pur, invece, sono reali e documentati perché l’utente, da tempo è attento a monitorare i consumi, e quindi aveva inviato all’amministratore una tabella dettagliata e due foto del contatore che dimostravano un consumo costante di 1 metro cubo ogni 10 giorni. Questo vuol dire che nel trimestre sono esattamente 9mc.

La medesima ditta letturista, ignorando del tutto la delibera ARERA ed usandola a suo piacimento quando gli fa comodo, come già descritto in precedenti articoli che invitiamo a leggere per la situazione assurda, ma nel contempo dispregiativa nei confronti di questo importante ente istituzionale, ha anche chiesto all’utente 5,50 Euro per “spese di sollecito”, relative a una lettera inviata il 10 febbraio 2026.

Quella lettera di sollecito è, già di per sé illegittima, poiché minacciava di segnalare il caso a Publiacqua per procedere alla diminuzione dell’acqua in tutto il condominio, una pratica esplicitamente vietata dal TAR Lazio (sent. 7720/2021) e dalla Delibera ARERA 311/2019.

Questa richiesta di spese è abusiva per almeno due motivi: primo, perché il sollecito è stato inviato nonostante non ci fosse alcuna morosità da parte del condomino; secondo, perché la ditta letturista non ha alcun potere legale per emettere fatture o richiedere spese di recupero crediti, ruoli che spettano esclusivamente all’amministratore come Gestore della Distribuzione Idrica Interna (GIDI).

Il condomino con il bonifico di oggi, inviato in PEC al responsabile GEDI, cioé l’amministratore del condominio, e per conoscenza alla ditta letturista dimostra efficacemente di aver agito secondo la legge e, pertanto, ogni e qualsiasi azione legale dovrà essere nei confronti dell’ARERA che è colei deputata ad emettere delibere a tutela dei rispettivi consumatori.

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