I talebani, dopo che i soldati statunitensi si sono ritirati nell’agosto 2021, hanno rovesciato il governo sostenuto dagli Stati Uniti, quindi l’economia dell’Afghanistan dipendente dagli aiuti è crollata.

L’amministrazione sta tentando di stabilizzare l’economia attirando investimenti che daranno agli afghani che soffrono di stenti.

Una delle poche scelte economiche disponibili è lo sviluppo di miniere e risorse di idrocarburi dove l’energia può svolgere un ruolo significativo.

La può svolgere un ruolo importante in termini di prospettive politiche ed economiche.

La è il paese più popolato del mondo, una potenza industriale e consuma anche più a livello globale.

Le risorse interne della nazione sono insufficienti per soddisfare le esigenze del suo mercato interno in rapida espansione.

Di conseguenza, la è ora un considerevole importatore netto di e gas, che è stata una forza trainante dietro molte delle sue recenti alleanze, comprese quelle con la Russia, l’Ecuador e gli Stati del Golfo del Medio Oriente.

La Cina ha mantenuto ottimi rapporti con queste nazioni, le importazioni energetiche di Pechino hanno una debolezza strategica poiché, ad eccezione di quelle dalla Russia, devono essere trasportate via mare e attraverso aree politicamente sensibili che gli Stati Uniti stanno militarizzando compreso il Mar Cinese Meridionale.

La Cina ha la BRI e altri progetti e ritiene importante includere l’Afghanistan.

Il Medio Oriente, l’Asia centrale e l’Asia meridionale sono tutti collegati tramite una piccola sezione di confine, in cui la nazione dell’Asia centrale condivide con la Cina. Ciò indica che Kabul è essenziale per la sicurezza e la strategia della Cina, nonché per l’espansione delle attività economiche.

La Cina intende diventare una superpotenza economica, se pur l’Afghanistan è un paese instabile dal lato geopolitico.

