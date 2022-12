Reading Time: 1 minute read

Nel mezzo della presunta crisi umanitaria che ha attanagliato l’Afghanistan dall’acquisizione del potere da parte dei talebani lo scorso anno, c’è stato un forte aumento dei casi di polmonite, secondo la testata giornalistica Tolo News.

I medici dell’Indira Gandhi Children’s Hospital (IGCH) di Kabul, hanno segnalati più di 30 casi di polmonite quindi l’evento potrebbe essere attribuito alla scarsa igiene, all’aria inquinata e alle temperature estremamente rigide con l’inizio dell’inverno.

Negli ultimi 11 mesi sono stati segnalati circa 10mila casi di polmonite in tutto il paese, con la maggior parte dei pazienti bambini, su un totale di 40.099.460 abitanti stimati nel 2021.

L’ospedale pediatrico Indira Gandhi sembra non riuscire a curare adeguatamente ? I genitori di un bambino colpito da polmonite, perché non avevano una stufa a casa, portato all’ospedale, ma ancora non hanno risolto nulla da una settimana.

L’Afghanistan sta combattendo molteplici malattie, tra cui la diarrea acquosa acuta (AWD), il morbillo, la febbre del Congo, la febbre dengue e il Sars-Cov2, i cui maggiori casi segnalati sono a Kabul, Kandahar, Zabul, ecc.

