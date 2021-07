Africa, La popolazione in età lavorativa superera’ la Cina entro il 2100

Reading Time: 2 minutes read

La forza lavoro potenziale dell’Africa entro la fine del XXI secolo, potrebbe essere più grande dell’Asia, i due continenti dovranno affrontare diverse sfide demografiche ed economiche.

Al momento, il numero di persone tra i 15 e i 64 anni in Africa è di un quarto in Asia. Tuttavia, l’analisi di Bloomberg dei dati della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite mostra che, entro il 2100, la popolazione in età lavorativa in Africa supererà l’Asia.

L’Asia affronterà il problema dell’invecchiamento della popolazione, mentre l’Africa dovrà affrontare più giovani che hanno bisogno di lavoro.

Entro la fine del secolo, la forza lavoro globale dovrebbe aumentare del 29%, da 5 miliardi a 6,5 ​​miliardi.

Secondo l’analisi di Bloomberg, la quota dell’Africa passerà dall’attuale 15% a più di un terzo.

Le previsioni mostrano che la popolazione in età lavorativa nel continente africano crescerà di 2 miliardi a 2,75 miliardi nei prossimi 80 anni, mentre l’Asia si ridurrà di 415 milioni, pari al 13%.

Il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente sottolineato che esiste un enorme genere e disuguaglianza tra ricchi e poveri, in Africa.

Secondo un’indagine condotta dall’Ufficio nazionale di statistica nigeriano, le ragazze nate nel quinto più povero delle famiglie avevano in media solo un anno di studio.

La popolazione totale di 15-64 anni, globalmente, raggiungerà un picco di 6,5 miliardi intorno al 2090, con un aumento di 1,5 miliardi rispetto ad oggi.

Si prevede che circa l’80% della crescita provenga da paesi a basso reddito e il resto da paesi a reddito medio. Poiché il tasso di natalità rimane basso, la potenziale forza lavoro nei paesi ad alto reddito dovrebbe diminuire.

I cambiamenti demografici si verificheranno in un periodo di tempo relativamente breve.

Nel 2020, si stima che una media globale di sette persone lavoratrici innalzerà una persona anziana di oltre 65 anni, ma entro la metà di questo secolo, questa proporzione scenderà a 4, man mano che aumenta la percentuale di anziani.

Questi cambiamenti sfideranno i governi in molti paesi.

Le tasse, i prezzi delle attività e l’uso delle risorse saranno sotto pressione e l’innovazione nell’intelligenza artificiale, nell’apprendimento automatico, nell’ingegneria e nella potenza di calcolo potrebbe portare alla sicurezza del lavoro in molti settori.

Un avvertimento ai paesi africani: un’economia in rapida crescita di solito richiede una popolazione in età lavorativa dinamica e in crescita, ma non è chiaro se le economie del continente si stiano espandendo ad un ritmo sufficiente a fornire posti di lavoro per chi cerca lavoro. Inoltre, non è chiaro se i potenziali dipendenti abbiano le competenze necessarie per questi lavori.

Entro la fine del secolo, la potenziale forza lavoro della Nigeria dovrebbe aumentare di quasi il 350%, ovvero 375 milioni, con una forza lavoro totale di oltre 485 milioni.

Entro il 2050, la Cina e l’India rappresenteranno il 31% della popolazione totale, rappresentando il 39% della popolazione anziana del mondo.

La trasformazione della Cina arriverà prima.

La popolazione in età lavorativa sta già restringendosi e sarà ridotta di 27,5 milioni entro il 2030.

Allo stesso tempo, vedranno ridursi la loro parte della forza lavoro globale.

La popolazione in età lavorativa in India raggiungerà il picco intorno al 2050, ma 40 anni dopo, la popolazione tra i 15 e i 64 anni sarà inferiore a quella attuale superando la Cina nel 2027.

Fonte

finance.sina.com