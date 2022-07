Reading Time: 2 minutes read

I vescovi cattolici nell’Africa orientale hanno messo da parte una settimana per discutere delle conseguenze del danno ecologico nella regione in quanto diventa evidente che il cambiamento climatico sta richiedendo un tributo schiacciante allo sviluppo delle persone nelle parrocchie rurali e urbane.

Incontro a Dar es Salaam, Tanzania, 10-18 luglio, all’ombra di alcune delle peggiori catastrofi ecologiche registrate nella regione, i vescovi dell’Associazione delle Conferenze episcopali membri dell’Africa orientale stanno esaminando i modi per aiutare le comunità che stanno lottando per adattarsi agli effetti di un clima che cambia.

Alcuni vescovi, sacerdoti e religiose hanno risposto spostando le comunità di aiuti di emergenza colpite dalla siccità in corso che ha causato il fallimento delle colture per tre stagioni consecutive di crescita.

I dirigenti della Chiesa riconoscono anche che le interruzioni causate dalla pandemia di coronavirus e dalla guerra in Ucraina hanno ulteriormente danneggiato la regione.

Il vescovo Charles Kasonde di Solwezi, Zambia, presidente dell’AMECEA, ha dichiarato l’11 luglio che l’incontro plenario esaminerà anche come la chiesa nella regione ha implementato l’enciclica di Papa Francesco sulla cura della terra, “Laudato Si”, sulla cura della nostra casa comune “in risposta alla crisi climatica.

Il vescovo ha affermato che le persone sono eccitate quando arrivano a capire come l’enciclica possa relazionarsi con la vita quotidiana.

Il presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan si è rivolto alla riunione del 12 luglio, affermando che la pace in qualsiasi paese è stata la chiave per la protezione ambientale. Ha esortato i leader della regione, compresi i cattolici, ad affrontare i modi per mantenere la pace nelle comunità locali.

Il cardinale Luis Antonio Tagle, che ha guidato la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli prima che la Curia romana fosse riformata, ha detto all’incontro che quando ci sarà un deterioramento dell’ambiente umano, ci sarà un deterioramento dell’ambiente ecologico.

Prima della conferenza, la Rete dei giovani cattolici per la sostenibilità ambientale in Africa ha invitato i vescovi a instillare uno spirito di cura per la creazione tra i membri della chiesa e a partecipare attivamente all’attuazione dell’enciclica del papa.

La rete ha suggerito che i vescovi adottino l’uso di energia rinnovabile negli edifici della chiesa, utilizzino le tecnologie di costruzione verde e aboliscano la plastica monouso per rallentare i cambiamenti climatici.

