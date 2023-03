Reading Time: 3 minutes read

L’Africa è un grande continente e un continente vario. Molti popoli diversi, gruppi etnici, tribù, questi termini si sovrappongono ma non sono sinonimi. Parlano più di mille lingue in . Sono organizzati in più di 50 stati nazionali.

La maggior parte di quegli stati nazionali raggiunse l’indipendenza all’indomani della seconda guerra mondiale quando l’imperialismo e il colonialismo europei si estinsero e poche terre africane seguirono stabilità e prosperità.

L’Africa è minacciata da nuovi predatori, jihadisti violenti e feroci che rapiscono, uccidono e commettono una lunga lista di altri crimini.

La penetrazione dei jihadisti in Africa sono diversi, Al-Shabaab nel Corno d’Africa, Boko Haram in Nigeria, lo Stato islamico è nel Sahel, paesi come Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad. Un gruppo terroristico jihadista è stato attivo anche molto più a sud, per esempio c’è Ansar al-Sunna in Mozambico.

Il danno lì che viene fatto da questi jihadisti. Ad esempio, in Nigeria, 350.000 persone sono state uccise dai jihadisti con bambini sotto i cinque anni che rappresentano 9 morti su 10 e, secondo le Nazioni Unite, 170 muoiono ogni giorno.

L’esercito nigeriano sta cercando di combattere Boko Haram, ma non è certo il successo delle forze militari e dei governi africani contro questi jihadisti, anche se c’è uno sviluppo di una forza congiunta tra il G5, i cinque principali paesi del Sahel, la Mauritania, il Mali, il Niger, il Burkina Faso e il Ciad, riuscendo a infliggere -qualche- danno sia ad Al-Qaeda affiliata nella regione così come l’affiliata dello Stato islamico.

L’ironia di alcuni di questi progressi si sono però verificati in Mali e Niger in particolare, spingendo un milione di persone a sfollare in Burkina Faso in cui poi operano i jihadisti.

Questi gruppi jihadisti vengono finanziati con poco, la quantità di denaro richiesta defluisce dalla Libia dopo il rovesciamento di Muammar Gheddafi più il produttore locale di che è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni.

C’è anche lo sfruttamento delle risorse naturali. Lo vediamo non solo nel Sahel con l’oro, ma anche nel Congo orientale, dove un affiliato dello Stato islamico è sorto a est da gruppi che sono lì da tempo. E questa è un’area ricca di minerali, con molte attività estrattive artigianali in corso. Quindi, di nuovo, un’altra opportunità per fare soldi.

Gli Stati Uniti hanno alcuni dispiegamenti militari in Africa. Il loro budget è minuscolo rispetto a CENTCOM o INDOPACOM. Le sue forze locali sono ridotte, ma il rapporto qualità-prezzo è straordinario. La più grande installazione in Africa è Camp Lemonnier a Gibuti, che ha una serie di funzioni.

questa lotta non è soltanto contro i jihadisti od i terroristi, ma anche nella grande competizione di potere della e suoi partners.

La Francia ha deciso di ritirarsi dall’Africa, ma sembra più una tattica politica di Macron. La strategia è probabilmente l’investimento nella costruzione di forze locali: l’operazione francese Barkhane ha. per esempio, raggiunto una serie di successi eliminando alcuni terroristi di alto valore.

Quindi gli Stati Uniti, i francesi e altri potrebbero limitare molto i loro impegni in Africa, mentre la vede l’Africa come una grande opportunità, cioè la Belt and Road Initiative con il progetto di aiutare con le infrastrutture e lo sviluppo, ma…Pechino sta cercando soltanto risorse in Africa, naturali, terreni agricoli, sta anche usando il mantenimento della pace delle Nazioni Unite di cui gli Stati Uniti pagano la quota maggiore, e lo sta usando per i propri scopi nazionalistici e mercantili piuttosto che sinceramente per l’Africa sviluppo.

Un esempio pratico è la Repubblica del Congo, Congo-Brazzaville, un paese di circa cinque milioni di persone. Il debito verso la è stimato, non è molto trasparente, ma la migliore stima è di 6 miliardi di dollari di debito che cinque milioni di persone si portano sulle spalle. Non è sostenibile. Gibuti, meno di un milione di persone, miliardi di debiti, ed è un paese strategico molto vitale. È l’accesso al mare dell’Etiopia. È anche la sede dell’unica base statunitense permanente nel continente africano.

La prima base militare cinese al di fuori della Cina è stata costruita a Gibuti. Una capacità di spedizione a lungo raggio che la Marina dell’Esercito popolare di liberazione non aveva prima del 2008, ora ce l’hanno.

La Repubblica Popolare Cinese sta costruendo una linea ferroviaria, la Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway. Mombasa è sulla riva. È molto importante avere un buon trasporto e comunicazione per tutti i tipi di ragioni economiche. Centinaia di milioni di scellini kenioti sono stati spesi, indebitando in modo significativo i kenioti e privandoli della sovranità a lungo termine.

Oltre alla Cina, la Russia si è interessata all’Africa. Putin sceglie i suoi impegni con molta attenzione per ottenere il massimo effetto dal suo rublo. Un buon esempio è quello che è successo nella Repubblica Centrafricana, un paese devastato da conflitti civili, povertà, sfide di ogni genere, e quindi un investimento minimo.

