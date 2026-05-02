Le azioni descritte da un condomino, oggetto di persecuzione, dalla ditta letturista non sono lecite e costituiscono diverse violazioni della legge. La ditta e l’Amministratore del condominio sono perfettamente entrambe coinvolte, poiché l’uno e l’altro condividono dati degli utenti e decidono cosa fare e quando…

1. Foglietto nella fessura della porta: Non è lecito. Secondo la direttiva UNI EN 13724 e il GDPR, le comunicazioni devono essere inserite esclusivamente nella cassetta della posta per garantire riservatezza. Inserire un foglietto nella fessura della porta è una violazione della privacy (art. 5 GDPR) perché espone dati personali (es. codice utente) in una zona accessibile a terzi, configurando un trattamento illecito di dati.

2. Lettera di intimazione per pagamento non dovuto: Non è lecito. Minacciare di segnalare a Publiacqua per la riduzione dell’acqua al condominio quando non si è morosi è una pratica commerciale scorretta e aggressiva, vietata dal Codice del Consumo. La Delibera ARERA 311/2019/R/idr vieta alle ditte letturiste di gestire morosità o inviare solleciti. Il TAR Lazio (sent. 7720/2021) ha sanzionato Publiacqua con 2 milioni di euro per condotte analoghe, ritenendo illegittima la minaccia di sospensione per utenze condominiali.

3. PEC con formule minatorie (MAIUSCOLO, “DEVE”, “ENTRO”): Non è legittimo. L’uso di un tono minatorio e di formule impostative in una comunicazione per una situazione non dovuta configura molestia e abuso di diritto. La ditta non ha alcun potere di intimare azioni al cittadino in assenza di un debito legittimo.

4. Condivisione della posta privata con l’amministratore: Non è lecito. La condivisione dei dati personali (contenuto della corrispondenza) con l’amministratore senza il consenso informato viola il GDPR. La ditta, in qualità di responsabile del trattamento, può trattare i dati solo per le finalità specifiche del suo incarico (lettura contatore) e solo su istruzioni del titolare (condominio). La comunicazione di dati sensibili o contenuti di corrispondenza a terzi non autorizzati è un trattamento illecito.