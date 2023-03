Reading Time: 2 minutes read

Il modo in cui abbini gli alimenti influisce sull’assorbimento dei nutrienti dagli alimenti e sul modo in cui vengono digeriti dall’organismo. Non solo questo, cibi diversi lavorano in tandem per controllare gli ormoni che regolano l’aumento di peso o la perdita di peso.

Esistono varie combinazioni di alimenti che portano a un eccessivo aumento di peso e ce ne sono alcune che spingono alla perdita di peso. Ovviamente ci concentreremo su quest’ultima categoria.

Quali sono le migliori combinazioni alimentari per dimagrire?

1. Le patate sono generalmente disprezzate per aumentare l’accumulo di grasso. Ma alcuni studi affermano che le patate possono effettivamente aiutare con la perdita di peso. Le patate sono ricche di fibre, che aiutano una migliore digestione degli alimenti. Se combinate con cibi come il pepe, le patate possono essere un’ottima aggiunta alla tua dimagrante. La piperina nel pepe nero inibisce la formazione di nuove cellule adipose. Quindi, cospargi un po’ di pepe sulle patate e divertiti!

2. Il alla cannella non è solo una moda passeggera, è diventato popolare per un motivo: si tratta di una rapida perdita di peso. La è nota per sopprimere la fame e la cannella fornisce alcuni potenti antiossidanti che prevengono i depositi di grasso nel corpo. Una combinazione dei due alimenti funziona come per magia per perdere quei chili in più.

4. Il riso è povero di aminoacidi lisina ed è per questo che è considerato una proteina incompleta. L’aggiunta di cibi ricchi di lisina come i piselli aumenta il suo quoziente proteico. Per ottenere un pasto migliore per una dieta dimagrante, prova a utilizzare riso bismati invece di quello falso integrale o il classico riso bianco.

5. La e la con grassi sani sono importanti per una buona salute del corpo. Ed è un sollievo che le vitamine essenziali funzionino meglio se mangiate con i grassi! Certo, quelli sani. Quindi, aggiungere grassi sani come olio d’oliva, noci e semi e soia/riso a insalate, pasta, frullati e altri piatti è un’ottima idea per perdere peso.

Staff Nutrizione Umana

[Nutrizione Umana]

