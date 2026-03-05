Amministratore condominio puo’ intimare controllo lettura contatore al condomino?
L’amministratore può inviare una lettera intimando il condomino a far entrare un tecnico da lui interpellato per il controllo del contatore?
No, l’amministratore non può intimare il condomino a far entrare un tecnico senza una delibera assembleare che preveda espressamente l’obbligo di accesso.
Base giuridica
Tribunale di Napoli (sent. 8834/2025): ha stabilito che non si può imporre l’accesso in casa per leggere il contatore se non esiste:
un regolamento condominiale che lo prevede;
una delibera assembleare;
una servitù di passaggio.
Senza questi titoli, l’intimazione è illegittima e viola l’inviolabilità del domicilio (art. 15 Cost.).
Cosa può fare l’amministratore?
Incaricare un letturista, ma senza potere coattivo.
Accettare foto o autolettura fornita dal condomino.
In caso di mancata lettura, ripartire il consumo a millesimi (art. 1123 c.c.).
Conclusione
La lettera di intimazione è nulla se non c’è una delibera.
Il condomino può legittimamente rifiutare l’accesso.
L’amministratore non può agire unilateralmente.