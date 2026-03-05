L’amministratore può inviare una lettera intimando il condomino a far entrare un tecnico da lui interpellato per il controllo del contatore?

No, l’amministratore non può intimare il condomino a far entrare un tecnico senza una delibera assembleare che preveda espressamente l’obbligo di accesso.

Base giuridica

Tribunale di Napoli (sent. 8834/2025): ha stabilito che non si può imporre l’accesso in casa per leggere il contatore se non esiste:

un regolamento condominiale che lo prevede;

una delibera assembleare;

una servitù di passaggio.

Senza questi titoli, l’intimazione è illegittima e viola l’inviolabilità del domicilio (art. 15 Cost.).

Cosa può fare l’amministratore?

Incaricare un letturista, ma senza potere coattivo.

Accettare foto o autolettura fornita dal condomino.

In caso di mancata lettura, ripartire il consumo a millesimi (art. 1123 c.c.).

Conclusione

La lettera di intimazione è nulla se non c’è una delibera.

Il condomino può legittimamente rifiutare l’accesso.

L’amministratore non può agire unilateralmente.