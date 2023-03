Reading Time: 1 minute read

L’amministrazione Biden ha dichiarato che sta approvando il controverso grande progetto petrolifero di Willow sul North Slope ricco di dell’Alaska.

Il piano Willow di Biden consentirebbe inizialmente tre siti di perforazione, che secondo lo sviluppatore del progetto, il quale rinuncerà ai diritti su circa 68.000 acri di contratti di locazione esistenti nella National Petroleum Reserve-Alaska, includerebbero circa 219 pozzi totali.

Il progetto Willow Alaska potrebbe produrre fino a 180.000 barili di petrolio al giorno, creare fino a 2.500 posti di durante la costruzione e 300 posti di a lungo termine e generare miliardi di dollari in royalties e entrate fiscali per i governi federale, statale e locale, secondo quanto dichiarato dalla società.

Il progetto, situato nella National Petroleum Reserve-Alaska designata a livello federale, gode di un ampio sostegno politico nello stato.

I legislatori dello stato nativo dell’Alaska hanno recentemente incontrato il segretario agli interni Deb Haaland per sollecitare il sostegno a Willow.

Gli attivisti ambientali hanno promosso una campagna #StopWillow sui social , cercando di ricordare a Biden i suoi impegni per ridurre le emissioni di gas serra che riscaldano il pianeta e promuovere l’energia pulita.

Il sindaco della città di Nuiqsut, Rosemary Ahtuangaruak, la cui comunità di circa 525 persone è la più vicina allo sviluppo proposto, si è espressa apertamente contro, preoccupata per gli impatti sui caribù e sugli stili di vita di sussistenza dei suoi residenti. Anche il Consiglio tribale di Naqsragmiut, in un’altra comunità di North Slope, ha espresso preoccupazione per il progetto.

Le aree da proteggere includono il lago Teshekpuk, l’altopiano di Utukok, il fiume Colville, la laguna di Kasegaluk e le aree speciali di Peard Bay, note collettivamente per il loro habitat di importanza mondiale per orsi grizzly e polari, caribù e centinaia di migliaia di uccelli migratori.

