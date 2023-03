Reading Time: 2 minutes read

La compagnia energetica dell’Arabia Saudita, Aramco, ha annunciato che aumenterà i prezzi di spedizione per l’Asia e l’Europa ad aprile a causa di un previsto aumento della domanda.

Il greggio Arab Light di punta subirà un aumento fino a $ 2,50 al barile sopra il benchmark regionale, che è di 50 centesimi in più rispetto al livello di marzo.

Anche il prezzo di vendita ufficiale dell’Arab Heavy, un greggio medium sour che contiene più zolfo dell’Arab Light, sarà aumentato di 2,50 dollari al barile a partire da marzo, ha riferito RT.

Questo è il secondo mese consecutivo che la più grande compagnia petrolifera del mondo ha alzato i prezzi per il suo più grande mercato, l’Asia.

Aramco vende circa il 60% delle sue spedizioni di greggio nel continente, la maggior parte delle quali sono oggetto di contratti a lungo termine, i cui prezzi vengono rivisti mensilmente.

Il produttore saudita ha anche affermato che i prezzi per l’Europa nord-occidentale e il Mediterraneo saranno aumentati fino a 1,30 dollari al barile mentre quelli per i clienti statunitensi rimarranno invariati.

La ha aumentato gli acquisti di greggio proprio mentre il paese si sta rapidamente riprendendo dalle restrizioni Covid.

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), la ripresa dei consumi cinesi sarà il principale motore della crescita della domanda globale di quest’anno, che prevede un aumento a 101,9 milioni di barili al giorno (bpd).

I prezzi del petrolio hanno iniziato la settimana in calo, con il Brent di riferimento leggermente in calo martedì intorno agli 85 dollari al barile. Anche il greggio US West Texas Intermediate è stato scambiato al ribasso, sotto gli 80 dollari al barile-

Nel frattempo, il gruppo OPEC+ delle principali nazioni produttrici di petrolio, guidato da Arabia Saudita e Russia, ha recentemente suggerito che non aumenterà la produzione almeno fino al prossimo anno.

La Russia ha annunciato in precedenza che avrebbe tagliato la produzione di petrolio di 500.000 barili al giorno a partire da marzo, in risposta alle occidentali e al prezzo massimo del suo greggio.

