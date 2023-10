Reading Time: 2 minutes read

Arrestata la investigativa Arianne Lavrilleux nella sua casa di Marsiglia. È stata trattenuta per 39 ore in una stazione di polizia, dove è stata interrogata. Nonostante il suo rilascio avvenuto mercoledì sera, il suo caso è stato percepito in molte redazioni francesi come la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un “generale declino della libertà di stampa” nel paese vicino.

“Se non proteggiamo le fonti, ciò rappresenterà la fine del giornalismo”, ha dichiarato giovedì Lavrilleux in una conferenza stampa presso la sede parigina di Reporter Senza Frontiere (RSF).

Oltre a lei, i servizi segreti francesi stanno indagando anche su un ex militare, che potrebbe rispondere di accuse. L’arresto della è il risultato di una serie di cinque articoli da lei pubblicati sulla rivista investigativa Disclose.

Il giornale online indipendente espone regolarmente questioni militari e relative agli armamenti.

Tre dei suoi giornalisti erano già stati interrogati dai servizi segreti nel 2019 per aver rivelato informazioni sulla vendita di all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, che furono poi utilizzate nella devastante guerra nello Yemen.

Lavrilleux ha fatto una serie di rivelazioni sul coinvolgimento di agenti segreti francesi nell’operazione militare Sirli in , sulla vendita di 30 aerei Rafale al regime egiziano di Abdelfattah al-Sisi, su materiale bellico francese alla Russia utilizzato nel guerra in e vendita di armi all’Arabia Saudita.

In particolare i servizi segreti stanno indagando su di lei per le informazioni da lei fornite sui collaboratori, tra i servizi segreti francesi e l’esercito egiziano. Anche se ufficialmente si trattava di un’operazione antiterroristica, in realtà venne utilizzata dal regime di Sisi per uccidere i civili che lavoravano come contrabbandieri.

Per dimostrare questa esclusività, ha pubblicato alcuni frammenti di documenti militari classificati come segreti della difesa. E l’anno scorso la Procura ha aperto un’inchiesta per violazione del segreto della difesa.

