L’attacco ad hominem è una strategia retorica che consiste nello screditare un’affermazione o un’argomentazione attaccando la persona che la sostiene, anziché confutare gli argomenti stessi.

Questo tipo di attacco non tiene conto della validità o falsità dell’affermazione, ma si concentra sulla persona che la formula, cercando di minare la sua credibilità o autorità.

Tipi di attacco ad hominem

Ad hominem diretto: attacco alla persona, alle circostanze o alle azioni di chi formula l’affermazione.

Ad hominem circostanziale: attacco alle circostanze di una persona (ad esempio, la religione, l’affiliazione politica, il background etico), che non hanno alcun collegamento con la verità o falsità dell’affermazione.

Esempi

“Non credo a quanto dice il senatore sul problema ambientale, visto che lui è finanziato dalle compagnie petrolifere.”

“Non si può prendere sul serio l’opinione di quel professore sul tema dell’aborto, dato che lui è un cattolico devoto.”

Critica

L’attacco ad hominem è considerato un errore retorico, poiché gli interessi, le circostanze o le azioni di una persona non hanno alcun legame con la verità o falsità di un’affermazione.

Questo tipo di attacco può essere utilizzato per evitare di confutare gli argomenti e per distrarre l’attenzione dalla sostanza dell’affermazione, ma non può mai dimostrare la falsità di essa.

In specifico sul settore del giornalismo.

L’attacco ad hominem rivolto a un giornalista consiste nell’attaccare la sua credibilità, competenza o carattere per screditare le sue argomentazioni o informazioni. Ciò può includere critiche alla sua formazione, esperienza o obiettività, allo scopo di minare la sua autorità come fonte di notizie.

Esempi

Critiche alla sua competenza professionale o alla sua conoscenza del tema trattato

Attacchi alla sua personalità, come la sua intelligenza o il suo carattere

Sminuimenti della sua credibilità a causa di presunte affiliazioni politiche o ideologiche

Critiche alla sua obiettività o imparzialità, suggerendo che le sue informazioni siano influenzate da interessi personali o da pressioni esterne

Caratteristiche

L’attacco è diretto contro la persona del giornalista, non contro le informazioni o le argomentazioni che presenta

È un tentativo di screditare la fonte, piuttosto che di confutare le affermazioni o le informazioni stesse

Può essere utilizzato per evitare di affrontare le argomentazioni o le prove presentate dal giornalista

Conseguenze

L’attacco ad hominem può minare la credibilità del giornalista e della sua opera

Può creare una distrazione dalla discussione dei fatti e delle argomentazioni in sé

È un esempio di fallacia logica, poiché non si attacca la validità delle informazioni, ma la persona che le presenta.

Soluzione

I giornalisti non dovrebbero rispondere all’attacco ad hominem, poiché questo può essere visto come un riconoscimento dell’importanza dell’attacco personale.

Invece, dovrebbero continuare a presentare le loro argomentazioni e informazioni, focalizzandosi sulla sostanza del tema trattato.

Le istituzioni e le organizzazioni professionali dei giornalisti possono promuovere la difesa dei diritti dei giornalisti e la lotta contro le attacche ad hominem in diversi modi:

Riconoscimento del segreto professionale: come stabilito dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo, il segreto professionale è tutelato per proteggere le fonti dei giornalisti.

Promozione della fiducia tra la stampa e i lettori: gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Formazione e sensibilizzazione: le istituzioni e le organizzazioni professionali dei giornalisti possono offrire corsi e workshop per sensibilizzare i giornalisti sui diritti dei giornalisti e sulla lotta contro le attacche ad hominem.

Supporto ai giornalisti vittime di attacchi: le istituzioni e le organizzazioni professionali dei giornalisti possono offrire supporto e protezione ai giornalisti vittime di attacchi ad hominem, aiutandoli a difendere i loro diritti e a ripristinare la loro credibilità.

Esempi di buone prassi

Il “Testo unico dei doveri del giornalista” del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo stabilisce i doveri dei giornalisti, tra cui la tutela del segreto professionale e la promozione della fiducia tra la stampa e i lettori.

La Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa pubblici approvata dal Gruppo di lavoro Uffici Stampa dell’Ordine nazionale dei giornalisti si basa sui principi del diritto delle istituzioni pubbliche a informare e del diritto dei cittadini a essere informati, aiutando i giornalisti a favorire il dialogo tra ente e utente.

Il Decalogo del giornalismo sportivo approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nel 2009 concerne i diritti e i doveri della categoria nel confronto con società e organizzazioni sportive e con le autorità.

Rispetto per l’autonomia professionale

È importante riconoscere che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia professionale, che può essere lesa da inadeguate retribuzioni, politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.

Le istituzioni e le organizzazioni professionali dei giornalisti devono quindi lavorare per promuovere la tutela dei diritti dei giornalisti e la lotta contro le attacche ad hominem, senza compromettere l’autonomia professionale dei giornalisti.