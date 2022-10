Reading Time: 1 minute read

Il Giappone e l’Australia hanno firmato sabato una dichiarazione congiunta “punto di riferimento” sulla cooperazione in materia di sicurezza per il prossimo decennio in base alla quale i due paesi “amplieranno e rafforzeranno” i loro legami militari.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il primo ministro australiano Anthony Albanese hanno firmato l’accordo durante l’incontro annuale dei leader Australia-Giappone a Perth. È il quarto vertice che i due leader hanno avuto da quando Albanese è entrata in carica a maggio.

La dichiarazione “riconosce il contesto di sicurezza contemporaneo e amplierà e rafforzerà la cooperazione in materia di difesa, condivisione di intelligence, transizione energetica, cambiamento climatico, assistenza umanitaria e risposta alle catastrofi, sicurezza sanitaria, sicurezza marittima e sicurezza economica”, ha dichiarato il governo australiano .

“Il livello di interazione che abbiamo riflette molto la speciale partnership strategica che Australia e Giappone hanno”, ha detto Albanese ai giornalisti . “Noi due paesi contiamo davvero l’uno per l’altro ora più che mai”.

