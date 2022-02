Australia, Nave marina cinese spara laser contro aerei di sorveglianza

Reading Time: 1 minute read

Il dipartimento della difesa australiano ha affermato che una nave della marina cinese ha sparato un laser contro uno dei suoi aerei di sorveglianza, mettendo in pericolo la vita dell’equipaggio.

L’incidente è avvenuto giovedì quando l’aereo Poseidon P-8A ha rilevato un laser che illuminava l’aereo mentre era in volo sugli approcci settentrionali dell’Australia, ha detto il dipartimento.

Tali episodi non sono rari in quanto gli Stati Uniti e i suoi alleati accusano la Cina di affermare la propria potenza militare e hanno preso provvedimenti, per sfidare il crescente peso di Pechino nel Pacifico occidentale e altrove.

Il dipartimento ha dichiarato sabato 19 febbraio che il laser proveniva da una nave della Marina dell’Esercito di Liberazione popolare. Stava accompagnando un’altra nave cinese che transitava attraverso lo stretto di Torres. Entrambe le navi erano nel Mar dei Coralli, a est dell’Australia.

