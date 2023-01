Reading Time: 1 minute read

Il tempio di Shri Shiva Vishnu a Carrum Downs in Australia è stato vandalizzato con graffiti anti-indù. Ciò ha lasciato sotto shock la comunità indo-australiana australiana, secondo quanto riportato da The Australia Today.

L’atto è venuto a conoscenza lunedì 16 gennaio dopo che i devoti del tempio sono venuti per il ‘darshan’ durante il festival di tre giorni “Thai Pongal” celebrato dalla comunità indù tamil australiana.

Usha Senthilnathan, un devoto del tempio di Shri Shiva Vishnu, ha dichiarato a The Australia Today: “Siamo un gruppo di minoranza tamil in Australia, molti di noi sono venuti come rifugiati per sfuggire alla persecuzione religiosa”.

Ha esortato il premier Dan Andrews e la polizia del Victoria a intraprendere un’azione rigorosa contro chi cerca di spaventare la comunità indù vittoriana.

Di recente, il tempio BAPS Swaminarayan nell’area del parco Mill di Melbourne sarebbe stato vandalizzato da elementi anti-indiani con slogan anti-indiani scritti sui muri del tempio, secondo quanto riportato sempre da The Australia Today.

