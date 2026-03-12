Avviso pubblico: attacco informatico al sito pmcomunicazione.com il 12-3-26
Il sito pmcomunicazione.com (Agenzia di Stampa Internazionale Emmegipress) è stato hackerato il 12-3-2026.
Nel sito sono state inserite cartelle contenenti contenuti illeciti. Nonostante abbiamo adottato misure di sicurezza elevate — tra cui una password di 36 caratteri — l’accesso è comunque stato violato.
Riteniamo che questo attacco non sia casuale, ma una rappresaglia.
Abbiamo già:
Effettuato screenshot come prova.
Preservato i file intatti per le indagini.
Invieremo segnalazione alla Polizia Postale.
Denunceremo l’accaduto per accesso abusivo e danneggiamento informatico.
Questo avviso è stato diffuso a:
1600 giornalisti italiani,
3000 giornalisti esteri,
Ordine dei Giornalisti della Toscana,
Ordine dei Giornalisti Nazionale,
Regione Toscana – Corecom,
Autorità Garante del Mercato (AGCM),
GDPR – Garante della Privacy,
Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri,
Ministero della Giustizia.
La trasparenza è l’unica arma contro chi abusa del potere tecnologico.
#cybersecurity #hackerato #DifesaDigitale #PoliziaPostale
Public Notice: Cyber Attack on the pmcomunicazione.com Website
This morning, the pmcomunicazione.com website (Emmegipress International Press Agency) was hacked. Folders containing illegal content were uploaded to the site. Despite adopting stringent security measures—including a 36-character password—access was still breached. I believe this attack was not random, but rather a retaliatory attack.
We have already:
Taken screenshots as evidence.
Preserved the files intact for investigation.
We will file a report with the Postal Police.
We will file a complaint for unauthorized access and computer damage.
Transparency is the only weapon against those who abuse technological power.
Aviso Público: Ciberataque al sitio web pmcomunicazione.com
Esta mañana, el sitio web pmcomunicazione.com (Agencia de Prensa Internacional Emmegipress) fue hackeado. Se subieron carpetas con contenido ilegal. A pesar de las estrictas medidas de seguridad adoptadas, incluyendo una contraseña de 36 caracteres, el acceso fue vulnerado. Creo que este ataque no fue aleatorio, sino una represalia.
Ya hemos:
Tomado capturas de pantalla como prueba.
Preservado los archivos intactos para la investigación.
Presentamos una denuncia ante la Policía Postal.
Presentamos una denuncia por acceso no autorizado y daños informáticos.
La transparencia es la única arma contra quienes abusan del poder tecnológico.