Il sito pmcomunicazione.com (Agenzia di Stampa Internazionale Emmegipress) è stato hackerato il 12-3-2026.

Nel sito sono state inserite cartelle contenenti contenuti illeciti. Nonostante abbiamo adottato misure di sicurezza elevate — tra cui una password di 36 caratteri — l’accesso è comunque stato violato.

Riteniamo che questo attacco non sia casuale, ma una rappresaglia.

Abbiamo già:

Effettuato screenshot come prova.

Preservato i file intatti per le indagini.

Invieremo segnalazione alla Polizia Postale.

Denunceremo l’accaduto per accesso abusivo e danneggiamento informatico.

Questo avviso è stato diffuso a:

1600 giornalisti italiani,

3000 giornalisti esteri,

Ordine dei Giornalisti della Toscana,

Ordine dei Giornalisti Nazionale,

Regione Toscana – Corecom,

Autorità Garante del Mercato (AGCM),

GDPR – Garante della Privacy,

Polizia di Stato,

Arma dei Carabinieri,

Ministero della Giustizia.

La trasparenza è l’unica arma contro chi abusa del potere tecnologico.

#cybersecurity #hackerato #DifesaDigitale #PoliziaPostale

Public Notice: Cyber ​​Attack on the pmcomunicazione.com Website

This morning, the pmcomunicazione.com website (Emmegipress International Press Agency) was hacked. Folders containing illegal content were uploaded to the site. Despite adopting stringent security measures—including a 36-character password—access was still breached. I believe this attack was not random, but rather a retaliatory attack.

We have already:

Taken screenshots as evidence.

Preserved the files intact for investigation.

We will file a report with the Postal Police.

We will file a complaint for unauthorized access and computer damage.

Transparency is the only weapon against those who abuse technological power.

Aviso Público: Ciberataque al sitio web pmcomunicazione.com

Esta mañana, el sitio web pmcomunicazione.com (Agencia de Prensa Internacional Emmegipress) fue hackeado. Se subieron carpetas con contenido ilegal. A pesar de las estrictas medidas de seguridad adoptadas, incluyendo una contraseña de 36 caracteres, el acceso fue vulnerado. Creo que este ataque no fue aleatorio, sino una represalia.

Ya hemos:

Tomado capturas de pantalla como prueba.

Preservado los archivos intactos para la investigación.

Presentamos una denuncia ante la Policía Postal.

Presentamos una denuncia por acceso no autorizado y daños informáticos.

La transparencia es la única arma contra quienes abusan del poder tecnológico.