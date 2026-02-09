Bangladesh is at the center of a strategic shift that could redefine the balance of power in South Asia, with India and China viewing the country as a key player in the Bay of Bengal.

The February 12, 2026, elections, held after the fall of Sheikh Hasina’s government, marked a turning point: the country, in economic and political crisis, saw the ousting of the authoritarian leader, sentenced to death for crimes against humanity, and the installation of a caretaker government led by Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus.

India: Estrangement and Strategic Rethink

India has suffered a severe blow with the regime change. The Narendra Modi government, which had formed a strategic alliance with Hasina based on mutual favors (access to the “Chicken Neck” corridor, economic cooperation), has suffered a sudden alienation.

India has been criticized for hosting Hasina in exile and for underestimating the democratic transition. As of May 2025, relations are characterized by “mutual suspicion and mutual accusations,” with New Delhi concerned about growing Chinese influence and the possibility of Dhaka distancing itself from its orbit. However, economic ties remain strong: India is the main supplier of agricultural products, steel, and raw materials for the textile sector, which is the engine of the Bangladeshi economy.

China: Strengthening Strategic Presence

The Yunus government has quickly relaunched its partnership with China, in a clear attempt to diversify alliances. Bangladesh is already the second-largest recipient of Chinese loans under the Belt and Road Initiative (BRI), with investments in transportation, energy, and telecommunications infrastructure. Beijing views the country as a strategic ally to counter Indian influence in the Bay of Bengal and expand its reach in South Asia. Relations with China are growing not only in the economic sphere, but also in sectors such as solar energy and the blue economy.

Bay of Bengal: A Key Hub for Regional Geopolitics

The Bay of Bengal has become a strategic crossroads for global trade routes, particularly between China, India, and Southeast Asia. The Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) corridor, along the Burma Road, represents an opportunity for economic integration, but also a potential point of tension. Control of access routes, river routes, and port infrastructure in Bangladesh is crucial for all regional players. Dhaka’s ability to maintain a balance between India and China will determine not only its development but also the stability of the region.

Future Uncertainties

The outcome of the February 12 elections will have a direct impact on Bangladesh’s geopolitical future. If the new government succeeds in strengthening democratic institutions and restoring popular trust, it could become a balanced player. However, the risk of overdependence on an external power (India or China) remains high. The country, with over 160 million people, has the potential to become a regional connectivity hub, but only if it can avoid being exploited in great-power rivalries.

Il Bangladesh è al centro di un cambiamento strategico che potrebbe ridefinire l’equilibrio di potere nell’Asia meridionale, con India e Cina che vedono nel Paese un attore chiave nel Golfo del Bengala.

Le elezioni del 12 febbraio 2026, che si svolgono dopo la caduta del governo di Sheikh Hasina, segnano una svolta decisiva: il Paese, in crisi economica e politica, ha visto la destituzione della leader autoritaria, condannata a morte per crimini contro l’umanità, e l’insediamento di un governo provvisorio guidato da Muhammad Yunus, il premio Nobel per la pace.

India: allontanamento e ripensamento strategico

L’India ha subito un duro colpo con il cambio di regime. Il governo di Narendra Modi, che aveva stretto con Hasina un’alleanza strategica basata su favori reciproci (accesso al corridoio “collo di pollo”, cooperazione economica), ha subito un’improvvisa alienazione. L’India è stata criticata per aver ospitato Hasina in esilio e per aver sottovalutato la transizione democratica. A maggio 2025, le relazioni sono caratterizzate da “reciproco sospetto e accuse reciproche”, con New Delhi preoccupata per la crescente influenza cinese e per la possibilità che Dhaka si allontani dal suo orbita. Tuttavia, il legame economico rimane forte: l’India è il principale fornitore di prodotti agricoli, acciaio e materie prime per il settore tessile, che rappresenta il motore dell’economia bangladese.

Cina: rafforzamento della presenza strategica

Il governo di Yunus ha rapidamente rilanciato la partnership con la Cina, in un chiaro tentativo di diversificare le alleanze. Il Bangladesh è già il secondo beneficiario di prestiti cinesi nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI), con investimenti in infrastrutture di trasporto, energia e telecomunicazioni. Pechino vede nel Paese un alleato strategico per contrastare l’influenza indiana nel Golfo del Bengala e per espandere il proprio raggio d’azione nell’Asia meridionale. Le relazioni con la Cina sono in crescita non solo in ambito economico, ma anche in settori come l’energia solare e l’economia blu.

Golfo del Bengala: snodo chiave per la geopolitica regionale

Il Golfo del Bengala è diventato un crocevia strategico per le rotte commerciali globali, in particolare per i traffici tra Cina, India e Sud-est asiatico. Il corridoio Bangladesh-Cina-India-Myanmar (BCIM), lungo la Burma Road, rappresenta un’opportunità di integrazione economica, ma anche un potenziale punto di tensione. Il controllo delle vie di accesso, delle rotte fluviali e delle infrastrutture portuali nel Bangladesh è cruciale per tutti gli attori regionali. La capacità di Dhaka di mantenere un equilibrio tra India e Cina determinerà non solo il suo sviluppo, ma anche la stabilità della regione.

Le incognite future

Il risultato delle elezioni del 12 febbraio avrà un impatto diretto sul futuro geopolitico del Bangladesh. Se il nuovo governo riuscirà a rafforzare le istituzioni democratiche e a ripristinare la fiducia popolare, potrebbe diventare un attore equilibrato. Tuttavia, il rischio di un’overdependence su una potenza esterna (India o Cina) rimane alto. Il Paese, con oltre 160 milioni di abitanti, ha il potenziale per diventare un hub di connettività regionale, ma solo se riuscirà a evitare di essere strumentalizzato nella rivalità tra grandi potenze.

Informazioni sull'autore Redazione Reporters Contributor [Corrispondenze - Attualità - Esteri - Italia / Geopolitica] Visualizza tutti gli articoli