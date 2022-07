Reading Time: 1 minute read

L’Aeronautica Militare Italiana preparerà una seconda base aerea per ospitare l’F-35A entro la fine di quest’anno, mentre le consegne dell’aeromobile aumentano, secondo i funzionari.

Sono in corso lavori presso la base aerea di Ghedi, nel nord Italia, per consentire la base degli F-35A e la loro inclusione nella sesta ala dell’aeronautica di Ghedi, che attualmente vola a Tornados.

La scorsa settimana, il primo F-35A a unirsi all’ala è atterrato a Ghedi per una cerimonia che ha coinvolto i migliori ottoni dell’Aeronautica. Finora l’Italia ha preso in consegna 16 dei 60 F-35 che intende acquisire, con due attualmente coinvolti nell’addestramento pilota negli Stati Uniti e i restanti 14 con sede con la 32a ala dell’aeronautica ad Amendola.

L’aereo, che è volato a Ghedi, è tornato ad Amendola dopo la cerimonia e rimarrà lì mentre i lavori continuano alla sesta ala. Un secondo aereo che dovrebbe unirsi alla sesta ala verrà consegnato a luglio, ha detto l’Aeronautica.

“È in corso un rinnovo su larga scala a Ghedi per consentirgli di ospitare l’F-35”, ha detto un portavoce dell’Aeronautica. “Secondo i piani, la base sarà pronta entro la fine dell’anno – con un allestimento iniziale – per ospitare il nuovo aereo”, ha aggiunto.

Man mano che gli F-35A appena consegnati arrivano alla sesta ala, i Tornado a Ghedi verranno gradualmente eliminati entro il 2027.

L’Aeronautica non ha ancora rivelato come la sua flotta F-35A sarà divisa tra Amendola e Ghedi.

L’assemblea finale degli F-35 italiani è in corso presso la catena di montaggio finale del paese presso la base aerea di Cameri, nel nord Italia.

L’Italia ha anche in programma di acquistare 30 / F-35B, equamente divisi tra l’Aeronautica e la Marina, con tre consegnati finora alla Marina e uno all’Aeronautica.

Tom Krame

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]