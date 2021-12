BENTLEY OWNERS CLUB THAILAND 2020/21

Reading Time: 1 minute read

Bentley Bangkok di AAS Auto Service Co., Ltd., l’unico importatore e rivenditore ufficiale di auto Bentley in Thailandia. E il fondatore del Bentley Owners Club Thailand ha organizzato un evento dal vivo Un evento esclusivo per concludere l’anno per il Bentley Owners Club in Thailandia per la prima volta.

L’attività è stata organizzata in collaborazione con Bentley Motors, Singapore. Tenutosi per celebrare l’istituzione del Bentley Owners Club Thailand.

L’evento ha messo in evidenza il Sig. Darenday, Head of Interior Design, Bentley Motors, Inghilterra, che ha onorato con un’intervista dal vivo l’ispirazione del design di Bentley.

L’ultima berlina sportiva di lusso, The All New Flying Spurs, è prodotta in Inghilterra, luogo di nascita del prestigioso marchio automobilistico Bentley.

I membri del club, proprietari di auto Bentley, hanno ricevuto anche un esclusivo set da tè e una polo BOCT consegnati direttamente a casa loro.

