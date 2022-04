Blitz delle autorità cinesi e sequestro cinture Ferragamo contraffatte

Reading Time: 1 minute read

Copie false dell’iconica cintura Gancini di Ferragamo segnalate all’autorità cinese per la Supervisione e Gestione del Mercato a Yiwu City, nella provincia di Zhejiang.

In seguito ad un’indagine da parte dell’autorità cinese e dell’Unità per i Crimini di Contraffazione (CCU – Counterfeit Crimes Unit) di una società ecommerce, i funzionari hanno fatto irruzione nel deposito del contraffattore, sequestrando centinaia di cinture e parti di fibbie contraffatte che altrimenti sarebbero stati venduti attraverso i canali di vendita al dettaglio in tutto il mondo.

L’azienda ecommerce e Ferragamo continueranno a supportare le forze dell’ordine nelle indagini sui contraffattori e nell’impedire che i loro prodotti entrino nella catena di approvvigionamento globale, per contribuire a fermare questo commercio illecito alla fonte.

Testo estrapolato dal comunicato dell’uff stampa Ferragamo

[Moda / Abbigliamento – Accessori]