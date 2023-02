Reading Time: 1 minute read

La polizia tedesca della Baviera, dopo sei anni di indagini, ha represso un giro internazionale di pedopornografia e chiuso tre piattaforme darknet.

Sei sospetti sono stati arrestati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, come dichiarato dall’Ufficio di polizia criminale statale bavarese (BLKA) e l’Ufficio centrale per la criminalità informatica (ZCB) dello stato federale, riferito poi dall’agenzia di stampa Xinhua.

Si ritiene che i sospetti abbiano lavorato come amministratori, programmatori o moderatori delle piattaforme, secondo le autorità tedesche.

Tutti gli arresti sono stati effettuati nel 2022, ma la notizia è pervenuta oggi.

Oltre ai sei principali sospetti arrestati, gli investigatori sotto copertura di BLKA hanno identificato più di 30 utenti delle piattaforme e consumatori di “contenuti mediatici rilevanti” in Germania e all’estero.

I siti darknet illegali erano stati utilizzati da diverse migliaia di persone in Germania e all’estero.

Hanno scritto circa 120.000 post e distribuito più di 20.000 immagini e video di pornografia infantile al mese.

Un moderatore di 22 anni della piattaforma illegale, arrestato in Germania alla fine del 2022, rimane in custodia cautelare.

