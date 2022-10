Reading Time: 1 minute read

Il watchdog spagnolo della concorrenza ha aperto un’indagine su Booking.com per potenziali violazioni dell’antitrust.

“La condotta oggetto di indagine potrebbe comportare condizioni commerciali inique per gli hotel situati in Spagna”, ha affermato in un comunicato la Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza .

L’indagine nasce da due denunce presentate dall’Associazione spagnola dei gestori di hotel e dall’Associazione regionale degli hotel di Madrid, secondo cui il sito web di viaggi ha imposto condizioni commerciali sleali agli hotel spagnoli e creato condizioni di esclusione per la concorrenza.

La CNMC ha stabilito che un’indagine è giustificata per verificare se Bookings.com possa aver violato gli articoli 2 e 3 della legge spagnola sulla concorrenza e l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Booking.com potrebbe incorrere in multe fino al 10% del proprio fatturato globale se si scopre che hanno violato le normative antitrust. La CNMC ha 18 mesi per decidere se Booking.com abbia violato le regole della concorrenza.

