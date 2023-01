Reading Time: 1 minute read

La produzione brasiliana di cereali raggiungerà i 310,9 milioni di tonnellate nel 2023, con una crescita del 14,5 per cento rispetto al periodo precedente, secondo la stima della National Supply Company ( CONAB ).

CONAB prevede che la produzione di semi di soia, la principale esportazione del Brasile , che si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di semina, raggiungerà un totale di 152,7 milioni di tonnellate, il 22,2% in più rispetto al 2021-2022, riferisce l’agenzia di stampa Xinhua.

Per quanto riguarda i tre raccolti annuali di mais, il totale è previsto a 125,06 milioni di tonnellate, con un aumento del 10,5 per cento rispetto all’ultimo ciclo.

Intanto il CONAB prevede una riduzione del 9,3 per cento della superficie coltivata a riso, stimata in 1,5 milioni di ettari, con una produzione di 10,4 milioni di tonnellate.

Inoltre, la superficie totale coltivata a fagioli dovrebbe diminuire dell’1,8%, a 2,96 milioni di tonnellate, ha affermato CONAB.

La raccolta del grano, che è stata completata, raggiungerà un nuovo record, stimato in 9,8 milioni di tonnellate, il 27,2 per cento in più rispetto al raccolto precedente.

