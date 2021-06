British Fashion Council Foundation 2021

Reading Time: 1 minute read

Il British Fashion Council Foundation è un’ancora di salvezza per numerosi designer emergenti, soprattutto dopo la pandemia, dove incertezza, calo delle vendite, negozi e università chiusi, hanno colpito maggiormente i designer emergenti.

Nel corso dell’ultimo anno, il BFC ha raccolto 1,7 milioni di sterline per le sue iniziative di sostegno alle fondazioni e ai talenti, e oggi l’organizzazione no-profit rivela i 34 designer che ha selezionato per ricevere sovvenzioni di sostegno finanziario da questo pool di finanziamenti.

Oltre a destinare diverse borse di studio agli studenti agli inizi – con l’obiettivo di rafforzare “quelli che sono all’avanguardia in termini di creatività, crescita positiva del business, impatto ambientale e comunitario nonché per aumentare la diversità del pool di talenti” – il fondo è suddiviso in quattro iniziative di supporto che mettono in luce alcuni dei designer emergenti più interessanti di oggi.

Questo premio BFC NEWGEN è stato creato in collaborazione con TikTok, BFC/GQ Designer Menswear Fund, BFC Fashion Trust e BFC/Vogue Designer Fashion Fund.

Nel 2021, Ahluwalia, Supriya Lele e Stefan Cooke, sono tra i 34 designer selezionati per ricevere il sostegno dal fondo per continuare la loro attività emergente nel settore moda.

