Bugatti Centodieci supera test meteorologici estremi

Nel test USA, Bugatti ha dedicato un team di ingegneri di 27 membri a questa fase critica e ogni membro ha un ruolo chiave da svolgere durante l’esaustivo programma di test.

Nei deserti degli Stati Uniti, le temperature possono occasionalmente superare i 50 ° C, creando un ambiente estremamente ostile sia per l’uomo che per le macchine. Ma è un ambiente che offre agli ingegneri di Bugatti un vantaggio cruciale.

Partendo dalla California, il convoglio percorre 800 chilometri (500 miglia) verso l’Arizona, viaggiando lungo la Central Pacific Highway dall’Oceano Pacifico e passando per San Diego. In totale, ci sono otto auto iper sportive di Molsheim sulla strada: la Bugatti Centodieci è seguita da tre Chirone Pur Sports2 e quattro Chirone Super Sports3 Ad eccezione del Centodieci bianco, il film nero opaco protegge la carrozzeria della straordinaria ed esclusiva flotta di veicoli.

Altitudini fino a 2.800 metri e temperature ambiente fino a 45 gradi Celsius

Le rapide salite sul Monte Lemon a nord di Tucson, in Arizona, portano la flotta Bugatti a un’altitudine di quasi 2.800 metri. Insieme al resto delle auto, gli ingegneri espongono incessantemente il Centodieci a un programma di test impegnativo. È colpito da strade sconnesse, sottoposto a traffico stop-start a bassa velocità, lasciato in piedi sotto il sole cocente con l’aria condizionata in piena esplosione e guidato a 320 km / h (198 miglia all’ora) in un ambiente stradale chiuso.

In ogni fase, gli ingegneri Bugatti controllano ripetutamente sistemi chiave come elettricità, telemetria, radiofrequenze, aria condizionata e processi di alimentazione. Il Centodieci, come tutte le auto, è dotato di 200 sensori, che forniscono dati agli ingegneri in loco e al team di sviluppo di Wolfsburg.

Il team controlla i componenti interni e le parti del corpo per l’espansione termica, l’aspetto e la sensazione, senza lasciare dettagli non controllati, non importa quanto piccoli.

A causa dei suoi numerosi attributi unici, il Centodieci è soggetto a un livello ancora più elevato di controllo tecnico. Alimentato da un potente motore W16 da 8,0 litri che produce 1.176 kW / 1.600 CV a 7.000 giri / min, il Centodieci offre una presa d’aria aggiuntiva vicino al radiatore dell’olio, che regola la temperatura del motore.

Sulla guida, gli ingegneri confrontano gli ultimi risultati con modelli di simulazione e dati di precedenti test come unità ad alta velocità presso il banco di prova Nardó in Italia.

L’esclusivo convoglio attira l’attenzione in ogni stazione di rifornimento e in ogni parcheggio. Le persone si affollano intorno ai veicoli, scattando foto e facendo domande. Una signora anziana è così colpita dalle macchine che invita immediatamente l’equipaggio Bugatti a fare un giro con il club automobilistico locale.

Dopo aver completato con successo i test meteorologici caldi, gli ingegneri di Bugatti porteranno ora il Centodieci sui suoi ultimi drive ad alta velocità e test di resistenza per una distanza di 30.000 chilometri (186.000 miglia) in Europa. Solo una volta completati e firmati dall’auto dal team di sviluppo, inizierà la produzione dei dieci modelli Centodieci a Molsheim, in Francia.

