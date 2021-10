California, Innovative macchine che producono acqua da aria

Reading Time: 2 minutes read

La macchina che Ted Bowman ha aiutato a progettare può far uscire l’acqua dall’aria, e nella California arida, alcuni proprietari di case stanno già acquistando i dispositivi costosi.

I sistemi aria-acqua funzionano come condizionatori d’aria usando bobine per raffreddare l’aria, quindi raccogliere gocce d’acqua in una vasca.

“Il nostro motto è che l’acqua dall’aria non è magica, è scienza, ed è proprio quello che stiamo facendo con queste macchine”, ha dichiarato Ted Bowman, ingegnere progettista di Tsunami Products, con sede nello stato di Washington.

Il sistema è uno dei tanti che sono stati sviluppati negli ultimi anni per estrarre acqua dall’umidità nell’aria. Altre invenzioni includono reti a maglie, pannelli solari e container che raccolgono umidità dall’aria.

Bowman ha detto che le macchine della sua azienda – realizzate per l’uso in case, uffici, ranch e altrove – deumidificano l’aria e, in tal modo, creano acqua filtrata per renderla potabile.

La tecnologia funziona particolarmente bene nelle aree nebbiose e, a seconda delle dimensioni, può produrre tra 200 galloni (900 litri) e 1.900 galloni (8.600 litri) di acqua al giorno. Le macchine funzionano anche in modo efficiente in qualsiasi area con elevata umidità, compresa la costa della California, ha affermato.

I dispositivi non sono economici, con prezzi che vanno da $ 30.000 a $ 200.000. Tuttavia, in California, dove ai residenti è stato chiesto di conservare l’acqua perché una delle peggiori siccità della storia recente ha esaurito i bacini idrici, alcuni proprietari di case li stanno acquistando per soddisfare le loro esigenze idriche.

Don Johnson, di Benicia, in California, ha dichiarato di aver acquistato la macchina più piccola, che sembra un’unità AC torreggiante, sperando che generasse acqua sufficiente per sostenere il suo giardino. Ma ha scoperto che si distingue più che sufficiente per il suo giardino e la sua famiglia.

“Questa macchina produrrà acqua per molto meno di quanto tu possa comprare acqua in bottiglia a Costco, e credo, col passare del tempo e il prezzo dell’acqua dolce attraverso le nostre utility aumenta, penso che andrà più che a pagare per se stesso ,” Egli ha detto.

Oltre al prezzo elevato, l’unità richiede anche una notevole quantità di energia per funzionare. Johnson ha detto che i pannelli solari sul suo tetto producono energia sufficiente per far funzionare la macchina senza costi energetici aggiuntivi.

Esperti come l’Università della California, la ricercatrice di idrologia di Davis Helen Dahlke, hanno affermato che la tecnologia ha senso per i singoli proprietari di case, specialmente nelle aree rurali. Ma ha detto che non è una soluzione pratica per i più ampi problemi idrici della California.

Dahlke ha affermato che l’attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta al riscaldamento globale per prevenire future siccità.

Testo tradotto per gentile concessione di Global Research

Foto per gentile concessione dell’autore.

[Ecologia – Ambiente]