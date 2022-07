Reading Time: 2 minutes read

La Camera dei rappresentanti ha votato a favore di un disegno di legge che riconoscesse, a livello federale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e fornisse tutele legali per i matrimoni interrazziali.

L’AP ha riferito che il disegno di legge impedirebbe a uno stato “di negare licenze e benefici per il matrimonio fuori dallo stato sulla base di sesso, razza, etnia o origine nazionale.”

Nel voto del 19 luglio 2022 sul rispetto del matrimonio, i democratici a favore del disegno di legge sono stati raggiunti da 74 repubblicani.

Il voto arriva dopo la decisione di giugno della Corte Suprema in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, che ha rovesciato Roe v. Wade.

Il disegno di legge abrogherebbe il Defense of Marriage Act, una legge del 1996 firmata dal presidente Bill Clinton che definiva il matrimonio federalmente come l’unione di un uomo e una donna e consentiva agli Stati di non riconoscere i matrimoni omosessuali da contratti in altri stati.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, D-N.Y., non ha garantito un voto sul disegno di legge.

Mentre l’opinione della maggioranza in Dobbs affermava che “questa decisione riguarda il diritto costituzionale all’aborto e nessun altro diritto”, i democratici hanno sottolineato la possibilità che altre decisioni recenti, come Obergefell v. Hodges, potrebbero essere rovesciate.

Nella sua opinione concorrente su Dobbs, Il giudice Clarence Thomas ha scritto che “Poiché la Corte applica correttamente i nostri precedenti sostanziali di giusto processo per respingere la fabbricazione di un diritto costituzionale all’aborto, e poiché questo caso non offre l’opportunità di respingere del tutto il processo sostanziale dovuto, Mi unisco al parere della Corte. Ma, in casi futuri, dovremmo “seguire il testo della Costituzione, che stabilisce alcuni diritti sostanziali che non possono essere sottratti e aggiunge, oltre a ciò, un diritto al giusto processo quando la vita, la libertà o la proprietà devono essere prese lontano.’Il sostanziale giusto processo è in conflitto con quel comando testuale e ha danneggiato il nostro paese in molti modi. Di conseguenza, dovremmo eliminarlo dalla nostra giurisprudenza alla prima occasione.”

