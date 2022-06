Cancellato il lavoro sul sito web dedicato ai droni, realizzato dalla PMC (Aggiornamento)

Reading Time: 1 minute read

Il sito web risulta cancellato all’ora in cui questa notizia è stata pubblicata. Adesso non lo è più, tant’è che troverete la vecchia grafica.

Ovviamente non è la PMComunicazione che ha rimesso il sito web on line e, quindi, il precedente lavoro è andato in fumo.

Cancellato tutto il lavoro professionale tecnico e gestionale, su un sito web dedicato ai droni sul quale abbiamo speso tempo, immagine ed ovviamente soldi.

Comunque la PM Comunicazione non ritiene dedicare altro tempo a chi si diverte nel bucare quel sito web, indi per cui professionalmente ci dedicheremo ai droni sui nostri mezzi di comunicazione.

Si ringrazia comunque coloro del nostro staff hanno preso parte al progetto sino a ieri 15-5-22.

L’attacco hacker al sito web, di cui avevamo dato notizia di cronaca tempo addietro, lo consultate in questa pagina.

