Cannondale rinnova telaio Topstone dopo un anno

Reading Time: 1 minute read

La azienda Cannondale ha aggiornato il telaio della Topstone, allarmando non poco i proprietari intervistati dal magazine ridersbike, anche per le dichiarazioni rilasciate da alcuni dei loro rivenditori nel mondo.

Dunque la bici aggiornata beneficia di una geometria con perfezionamenti alla sua piattaforma di sospensione Kingpin. La domanda pertanto è la seguente, la vecchia sospensione ha dei problemi ? Niente di tutto ciò…è soltanto marketing per ammortizzare i costi, tant’è che in diversi hanno visto una similitudine al telaio della nuova Synapse.

Topstone, progettata come una bici per fare tutto, si districa bene soltanto sulla ghiaia, poi nel bosco, salvo sentieri semplici, meglio utilizzare una mtb.

La nuova Topstone ha un carro diritto ed il telaio perde fino a 100 grammi.

In qualsiasi caso anche questa Topstone non è dotata di un ammoortizzatore nella parte posteriore, ma utilizza la flessione del telaio in carbonio utilizzando un perno a tutto asse.

La nuova bici ha un’altezza del movimento centrale differente alla precedente, nel tentativo di aiutarla a offrire una guida più sicura.

Il marketing della Cannondale, per vendere questa nuova Topstone ha inserito qualche ammennicolo come la tecnologia SmartSense ovvero il sistema di luci e radar che vediamo anche in alcuni modelli Synapse.

Il sistema è alimentato da una batteria ed è ovviamente un peso in più sulla bici. Si consiglia, secondo chi ha già la Synapse con il medesimo sistema di avvalersi di altri meno pesanti e ingombranti.

I prezzi non sono in linea con i montaggi in Europa. Mentre in America una Topstone in alluminio si può acquistare a 1350/1500 Dollari sino agli 8000 dollari della Carbon Lefty Oliver 1.

Jack Farwhait

Prezzi sballati ?

[Ciclismo – Cicloturismo (Strada – MTB – Gravel – Cross – Ebike) / Sport / Turismo / Commercio]