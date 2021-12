Casa Milano apre secondo showroom ad Abu Dhabi

Reading Time: 1 minute read

L’apertura del negozio Abu Dhabi arriva settimane dopo aver celebrato il secondo anniversario del marchio di lusso Casa Milano.

Il rivenditore offre servizi per architettura paesaggistica, soluzioni per piscine, pavimenti in parquet e cucine di design di elevato livello.

Il marchio di lusso ha partner con 40 dei marchi più famosi di tutto il mondo nel settore dell’arredamento e interior design.

Quando vuoi costruire una casa o una villa del valore di 50 milioni di Dh o 100 milioni di Dh, allora devi trovare qualcosa di esclusivo, ed è per questo che Casa Milano è qui ad Abu Dhabi”, ha dichiarato Rizwan Sajan, Presidente del Gruppo Danubio, di cui Casa Milano è un partner.

Fonte corrispondenza locale

[Architettura / Design / Arredamento Interni / Paesaggio]