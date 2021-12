Cavalli e selle, Quale prodotto scegliere ? La qualità di livello top

Reading Time: 1 minute read

Un’azienda di sella tende a distinguersi e andare oltre quando si tratta di servizio clienti e qualità del prodotto. The Saddle House è noto per le selle più adatte che sono sempre un aspetto di classe. Queste selle sono utilizzate in varie associazioni dalla reina, al ranch, al cavallo, ecc. Qualunque cosa tu scelga di fare con il tuo cavallo, una cosa rimane la stessa, l’importanza di una buona vestibilità sia per te che per il tuo partner a quattro zampe.

L’anno scorso, The Saddle House ha aggiunto al mercato la sua nuova collezione di selle a botte. Queste selle sono fatte pensando al cavallo e al cavaliere.

Adam Schwalm è il proprietario di The Saddle House e tende a mantenere le selle con stile. Pertanto, è noto per aver creato tendenze all’interno dell’arena.

“Stiamo ricevendo più richieste di sfondi tinti e finiture antiche, così come i grezziut sono ancora popolari soprattutto il rougout al cioccolato e le selle più scure in generale”, afferma Schwalm.

Le selle scure sono sempre un look sofisticato e sicuro per un cavallo più leggero.

Fonte : The Saddle House / CowGirlMagazine

Redazione giornalistica settore equestre e affini