Certified Email (PEC) is an essential tool for professionals, businesses, and individuals who need to communicate with the Public Administration. With numerous options available, choosing the most cost-effective solution requires a careful analysis of cost models and your usage needs.

There are two main PEC offerings:

Annual Subscription: This offers a fixed cost with unlimited sending, ideal for frequent PEC users.

Pay-per-Use: No fixed fee, you only pay for the sendings, perfect for occasional use.

Certified Email Cost Comparison 2026

PEC with Subscription

Aruba PEC Standard: €5 + VAT for the first year, €9.90 + VAT upon renewal (1 GB of space).

Poste Italiane’s Postecertifica: €7 + VAT per year (2 GB).

Legalmail Personal by InfoCert: starting at €4.90 + VAT per year (until July 31, 2025).

Pay-Per-Use Certified Email (PEC)

SuperPEC by LetteraSenzaBusta: Free incoming emails, sending emails for €1.97 (including VAT) (unlimited space). With prepaid packages, the cost drops to €1.35 per email.

SpidMail by Namirial: 3 free emails with SPID Namirial, then €2.43 (including VAT) per email.

Cheaper Certified Emails for Occasional Use

For those who send fewer than 5-10 certified emails per year, SuperPEC is the most economical solution. It has no activation or renewal fees and allows you to keep a valid address forever, paying only for the emails sent. It’s also ideal for those who only need to receive official communications (e.g., fines, public administration documents), as receiving emails is free.

Subscription Certified Email (PEC): Who Benefits?

Those who send a lot of messages daily (e.g., law firms, condominium administrators) benefit from a subscription with unlimited sending. However, some providers impose storage limits (e.g., 100 MB), requiring additional costs for expansion. Aruba and Poste Italiane offer reliable plans, but renewals are higher than the initial promotional prices.

Playnet is not among the cheapest certified email providers in Italy, at €18 + VAT, compared to other available offers.

Analisi costi PEC In Italia – Playnet a 18 Euro + IVA

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento essenziale per professionisti, imprese e privati che devono comunicare con la Pubblica Amministrazione. Con numerose offerte disponibili, scegliere la soluzione più conveniente richiede un’analisi attenta dei modelli di costo e delle proprie esigenze di utilizzo.

Esistono due principali modelli di offerta PEC:

Abbonamento annuale: prevede un costo fisso con invii illimitati, ideale per chi usa frequentemente la PEC.

Pay-per-Use (a consumo): nessun canone fisso, si paga solo per gli invii effettuati, perfetto per un uso sporadico.

Confronto Costi PEC 2026

PEC con Abbonamento

Aruba PEC Standard: 5 € + IVA il primo anno, 9,90 € + IVA al rinnovo (1 GB di spazio).

Postecertifica di Poste Italiane: 7 € + IVA all’anno (2 GB).

Legalmail Personal di InfoCert: da 4,90 € + IVA all’anno in promozione (fino al 31 luglio 2025).

PEC a Consumo

SuperPEC di LetteraSenzaBusta: gratuita in ricezione, invio a 1,97 € IVA inclusa (spazio illimitato). Con pacchetti prepagati, il costo scende a 1,35 € per invio.

SpidMail di Namirial: 3 invii gratuiti con SPID Namirial, poi 2,43 € IVA inclusa per invio.

PEC più Economiche per Uso Saltuario

Per chi invia meno di 5-10 PEC all’anno, la SuperPEC è la soluzione più economica. Non ha costi di attivazione né di rinnovo, e permette di mantenere un indirizzo valido per sempre, pagando solo gli invii. È ideale anche per chi deve solo ricevere comunicazioni ufficiali (es. multe, atti PA), poiché la ricezione è gratuita.

PEC con Abbonamento: Chi Ne Trae Vantaggio?

Chi invia molti messaggi al giorno (es. studi legali, amministratori di condominio) trae vantaggio da un abbonamento con invii illimitati. Tuttavia, alcuni provider impongono limiti di spazio (es. 100 MB), richiedendo costi aggiuntivi per l’espansione. Aruba e Poste Italiane offrono piani affidabili, ma con rinnovi più alti rispetto ai prezzi promozionali iniziali.

La Playnet non è tra i provider più economici per la PEC in Italia con 18 Euro + IVA, in confronto alle offerte disponibili.