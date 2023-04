Reading Time: 2 minutes read

Abbinare champagne e spumante al cioccolato è un affare complicato. Il tipico spumante secco può devastare il profilo dolce e grasso del cioccolato bianco e al latte e portare i tannini del cioccolato fondente ad una bocca estremamente amara.

I migliori abbinamenti e cioccolato esaltano sia il cioccolato che i sapori del vino. Quando un abbinamento è spento, ha un sapore amaro, soprattutto con il cioccolato.

Per massimizzare questo abbinamento unico, inizia sempre con un vino più dolce del cioccolato e simile nel peso al palato, con stili di cioccolato più leggeri abbinati a vini che hanno un profilo di corpo più delicato.

Per gestire il cioccolato con le bolle, scegli qualcosa di dolce e forse rosa. Cerca termini di champagne come “demi-sec” o “doux” sull’etichetta, entrambi riferiti a prelibatezze più dolci. Una delle migliori scelte per lo Champagne demi-sec è lo Champagne Demi-Sec Laurent-Perrier.

Se stai puntando alle bollicine e non solo allo Champagne (lo spumante molto apprezzato di Champagne, Francia), allora risparmia qualche centesimo e punta agli spumanti dalla California o alla Spagna e ad altre regioni con sede in Francia (soprannominati “Cremant “localmente).

Considera i dolci temi rossi della Banfi Rosa Regale italiana per combinare gli elementi di zucchero residuo più elevato e rossa matura con opzioni di cioccolato bianco, al latte e fondente.

Optate per le bollicine “rosa” e le fragole ricoperte di cioccolato al latte per sposare le virtù dei frutti rossi di uno spumante rosato con l’innato profilo dolce della combinazione di cioccolato e fragola. Anche le fragole ricoperte di cioccolato si mostrano al meglio con un rosato frizzante.

Il carattere sottile e cremoso del cioccolato bianco richiede un vino che mostri un corpo da leggero a medio, grazie anche al suo corpo delicato e alle bollicine, che fanno miracoli sul contenuto di burro di e sulle dolci essenze del cioccolato stesso.

Il cioccolato al latte è di gran lunga l’opzione di cioccolato più versatile da abbinare allo spumante. Il cioccolato al latte contiene livelli di zucchero più elevati e tannini inferiori rispetto ai suoi cugini di cioccolato fondente, rendendolo più facile da consumare con una gamma più ampia di vini.

Il profilo tannico secco di un cioccolato fondente agrodolce al 70% o superiore può essere ancora più difficile da abbinare allo champagne a causa della sua mancanza di dolcezza.

