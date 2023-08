Reading Time: 2 minutes read

Nella scatola abbiamo trovato il radar RCT 715, il sistema di fissaggio, tre adattatori reggisella (cilindrico, rettangolare, aerodinamico), due cinturini in gomma, tre collane in rilsan, un cavo USB-C.

Manca una copertura protettiva che consente all’obiettivo della fotocamera di non graffiarsi; abbiamo cercato su internet, ma salvo il contrario non c’è una pellicola adatta…forse con 400 Euro ci starebbero un paio di pellicole ?

Le caratteristiche sono:

Dimensioni (L × A × P): 106,5 x 42,0 x 31,9 mm

Peso: 147,0 g

Modalità di illuminazione: fisso, intermittente, flash notturno, flash diurno,

Lumen: 20 in modalità fissa, 8 in modalità intermittente, 29 in modalità flash notturna, 65 in modalità flash diurna.

Modalità fotocamera: Continuo, Off, Radar On,

Impostazioni della fotocamera: 1080p/720p, con 30 FPS,

Autonomia: 4 ore in modalità continua, 5 ore in modalità plotone, 3 ore in modalità flash notturna, 6 ore in modalità flash diurna (tutte con registrazione 1080p),

ANT+®: Sì (radar, luci bici)

BLE: Sì (radar, controllo telecamera)

Wi-Fi®: Sì (solo LAN)

Resistenza all’acqua: IPX7

Angolo di visione: 220°

Scheda SD da 16 GB inclusa,

Connessione USB-C,

Accelerometro integrato per selezionare automaticamente le riprese video al rilevamento dell’incidente,

Controllo della fotocamera da Garmin Edge® e altri dispositivi portatili compatibili

———–

NOTE VARIE

I video e le foto vengono archiviati rispettivamente in una cartella specifica “101PHOTO” e “102SAVED”.

La cartella “103UNSVD” fornisce l’archiviazione video permanente.

La cartella “100EVENT” memorizzerà i video relativi a un incidente.

Quindi fai attenzione a questa archiviazione ed esegui un bkup per poi lasciare i file in una chiavetta; ricorda che non puoi utilizzare queste immagini sui social, per infangare volutamente chi ti ha caricato di insulti od ha fatto una manovra azzardata o purtroppo travolto…sono prove per il giudice. Altrimenti devi pixellare i volti, le targhe, ecc.

Leggi le altre due parti essenziali per avere il quadro dell’intero test da noi eseguito.

Parte prima : Abbiamo provato il Garmin radar Varia RCT 715

Parte seconda : Come funziona il radar varia rct 715 accoppiato a video foto e suoni

[Ciclismo Agonistico – Cicloturismo Amatoriale)

Condividi nei social