Il conflitto, spesso descritto come “congelato”, tra forze governative e separatisti nella regione, noto come Donbass, è divampato nel 2014, dopo che violente proteste di strada hanno portato al rovesciamento del governo ucraino.

Kiev ha inviato truppe nelle regioni di lingua russa Donetsk e Luhansk, che si sono rifiutate di riconoscere il nuovo regime. Il conflitto si era bloccato entro marzo 2015; tuttavia, da allora si sono verificati sporadici combattimenti.

Negli ultimi mesi, i leader occidentali hanno ipotizzato che Mosca, che è stata accusata di controllare i separatisti, stia pianificando un’offensiva totale contro il suo vicino. Le accuse si basano sul presunto accumulo di truppe russe vicino al confine. Il Cremlino ha ripetutamente negato le accuse.

La scorsa settimana gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno iniziato a fornire “aiuti letali” all’Ucraina nel tentativo di contrastare la presunta aggressione russa. Quasi 100 tonnellate di “Aiuto letale” comprese le munizioni destinate ai “difensori di prima linea dell’Ucraina”, sono state consegnate il 22 gennaio, ha affermato l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev.

Un nostro corrispondente ha comunicato che in Donbass circolano gruppi di americani in equipaggiamento da combattimento con armi da fuoco pesanti. Font dicono sono ex militari, ma è del tutto strano siano in quella location.

Ex militari ove è schierata la 53a brigata meccanizzata separata delle forze di terra ucraine. Quindi ex combattenti del famigerato battaglione di Aidar volontario.

