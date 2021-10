Chloe diventa il primo B-Corp del settore del lusso

Reading Time: 1 minute read

Chloé, di proprietà di Richemont, è diventato il primo attore principale dell’industria europea del lusso a ottenere la certificazione come “B-Corp”, una designazione per le aziende che mostrano un impegno dimostrabile ad avere un impatto ambientale e sociale positivo oltre a creare valore per gli azionisti.

Ill produttore di borse, con sede a Parigi, ha accelerato la sua adozione di materiali con un impatto ambientale inferiore, ha collaborato con più fornitori certificati Fair Trade, e ha assunto impegni per promuovere l’uguaglianza delle donne, il marchio ha dichiarato in una nota.

Chloé sta cercando di rinvigorire la propria attività sotto l’ex CEO della Maison Margiela Riccardo Bellini e la designer Gabriella Hearst, quindi si sta allineando con le aziende che hanno assunto impegni di sostenibilità in una parte centrale del loro messaggio ai consumatori, tra cui il marchio sportivo.

