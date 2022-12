Reading Time: 1 minute read

Il presidente Xi Jinping vuole che la Cina acceleri gli sforzi per raggiungere l’autosufficienza nella tecnologia agricola, identificando lo sviluppo delle sementi e le attrezzature di base tra le aree su cui concentrarsi, hanno riferito i media statali.

La leadership centrale aveva affermato nel 2020 che l’industria delle sementi del paese era un anello debole nella catena alimentare e aveva bisogno di fare un uso migliore della scienza e della tecnologia per ottenere un’inversione di tendenza.

Il presidente ha esortato il settore agricolo cinese a “migliorare vigorosamente” la sua scienza e tecnologia, con un’innovazione più efficiente.

Xi ha esortato il settore ad affrontare i problemi con l’innovazione, come il tasso di conversione in applicazioni commerciali e la mancanza di cooperazione tra i team di ricerca.

La Cina ha investito ingenti somme di denaro nella ricerca di base per l’agricoltura, ma ha poche grandi società commerciali che investono in ricerca e sviluppo a lungo termine per portare sul mercato soluzioni innovative.

