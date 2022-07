Reading Time: 2 minutes read

La Cina sta sfruttando i bambini nella Repubblica Democratica del Congo, costringendoli a lavorare in condizioni pericolose per estrarre il cobalto che alimenta dispositivi elettronici e auto elettriche, testimoni di un’audizione congressuale sulle violazioni dei diritti umani testimoniata questa settimana.

L’audizione si intitolava “Violazioni del lavoro minorile e dei diritti umani nell’industria mineraria della Repubblica Democratica del Congo.”

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) produce oltre il 70% del cobalto mondiale, dal 15% al 30% dei quali è prodotto in miniere artigianali. Per anni, queste operazioni su piccola scala sono state famose per le violazioni dei diritti umani. Il Consiglio per le relazioni estere attribuisce le disumane condizioni di lavoro, in parte, al instabilità della RDC, “Un paese indebolito da violenti conflitti etnici, Ebola e alti livelli di corruzione.”

L’avvocato congolese per i diritti civili Hervé Diakiese Kyungu ha testimoniato all’udienza che i bambini vengono trafficati e sfruttati a causa delle loro piccole dimensioni.

Gli uomini salgono da una fossa in una miniera di cobalto dove circa 4.000 minatori artigiani scavano il 13 dicembre 2005 nella miniera di Ruashi a circa 20 chilometri da Lubumbashi, Congo, RDC. Alcuni bambini di otto anni lavorano nella miniera in condizioni pericolose.

Le miniere artigianali “spesso non sono altro che pozzi stretti scavati nel terreno, ecco perché i bambini vengono reclutati — e in molti casi forzati — scendere in loro, usando solo le mani o gli strumenti rudimentali senza dispositivi di protezione, estrarre cobalto e altri minerali,” Egli ha detto.

Una di queste miniere situata a Kasulo è di proprietà della società cinese Dongfang Congo Mining, ha affermato. I bambini sono spesso esposti a minerali radioattivi, lesioni e malattie mortali e dolorose mentre lavorano per estrarre il minerale prezioso.

Spiega che i minatori artigiani congolesi possiedono spesso le miniere solo di nome. Le società cinesi sono i veri proprietari e operatori delle miniere, responsabili delle condizioni disumane.

I rappresentanti cinesi non sono investitori passivi, ma sono sul posto, supervisionando le operazioni, ha affermato.

Descrisse un incidente in cui “due persone identificate come cittadini cinesi … ordinarono a due ufficiali militari congolesi di frustare due congolesi che furono trovati sul loro sito.”La frusta, che è stata catturata video e condiviso su Internet, dimostra la cooperazione tra società cinesi e funzionari del governo DCR, ha affermato.

Padre Rigobert Minani Bihuzo, un prete cattolico che ha lavorato per esporre il lavoro minorile e le violazioni dei diritti umani nel settore minerario della RDC, ha testimoniato le pericolose condizioni di lavoro nelle miniere.

La Cina è il principale attore straniero nel settore minerario del DCR. A partire dal 2019, la Cina ha importato l’83% del suo cobalto e il 9% delle sue raffinate leghe di rame e rame dalla RDC, e secondo quanto riferito le società cinesi controllano la maggior parte dei progetti e della produzione di estrazione di rame e cobalto della RDC, secondo un rapporto in Globe and Mail.

