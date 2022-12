Reading Time: 1 minute read

La Cina ha nominato Qin Gang come suo nuovo ministro degli Esteri, ha riferito la radio di stato. Qin, 56 anni, e attualmente ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, sostituisce Wang Yi, che è stato ministro degli Esteri negli ultimi dieci anni.

Dopo la sua nomina di venerdì, Qin tornerà a Pechino da Washington dopo 17 mesi come 11° ambasciatore della Cina negli Stati Uniti.

Stella nascente del ministero degli Esteri, Qin ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di portavoce del ministero e incarichi presso l’ambasciata cinese in Gran Bretagna.

In un saggio pubblicato questa settimana sulla rivista bimestrale americana The National Interest, Qin ha fornito una panoramica della posizione della Cina sulla politica estera e ha ribadito che le relazioni Cina-USA non sono un gioco a somma zero.

Qin Gang è arrivato negli Stati Uniti nel luglio 2021 per assumere il suo ruolo di ambasciatore per la Cina.

