Reading Time: 1 minute read

La nuova portaerei della marina cinese, la CNS Fujian, dovrebbe prendere il mare per la prima volta quest’anno (2023), come ha dichiarato l’ufficiale esecutivo della nave in un’intervista ai media statali.

In un rapporto sull’intervista pubblicato martedì 3 Gennaio 2023 dal quotidiano statale China Daily, il capitano anziano Qian Shumin non ha fornito una data precisa per quando la portaerei effettuerà le sue prime escursioni in mare, affermando solo che “le prove contribuiranno alla realizzazione di obiettivi del centenario dell’Esercito popolare di liberazione”.

Quel centenario, che cade nel 2027, è stato indicato dal leader cinese Xi Jinping in ottobre 2023 come una scadenza per il PLA, per raggiungere i suoi obiettivi di modernizzazione.

La Fujian è la più grande nave da guerra che la Cina abbia mai costruito. La nave è stata varata in pompa magna il 17 giugno ed è nelle fasi finali di costruzione presso un cantiere navale di Shanghai.

La capacità di spostamento è di circa 80.000 tonnellate di acqua, secondo il rapporto del China Daily.

La Fujian è più grande del 50% rispetto alle due attuali portaerei cinesi in servizio, e colloca la Marina dell’EPL nella classifica delle superportaerei, come le navi di classe Nimitz statunitensi da 100.000 tonnellate.

Le altre due portaerei cinesi, la Liaoning e la Shandong, si basano su una tecnologia sovietica obsoleta. Queste due portaerei utilizzavano il sistema di lancio del salto con gli sci, in cui gli aerei decollano semplicemente da una leggera rampa, mentre le portaerei statunitensi utilizzano un sistema di catapulta più avanzato per lanciare i loro aerei.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social