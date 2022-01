Classifica dei ricchi nel mondo al Dicembre 2021

Reading Time: 12 minutes read

Con un patrimonio netto di oltre $ 296 miliardi al 27 novembre 2021, il CEO di Tesla Elon Musk è la persona più ricca del mondo, seguito dal fondatore ed ex CEO di Amazon Jeff Bezos. L’uomo d’affari ha un patrimonio netto totale di circa $ 201 miliardi.

Il Presidente e CEO di LVMH, Bernard Arnault, è la terza persona più ricca del mondo, con circa $ 164 miliardi nell’attuale patrimonio netto in tempo reale. Il magnate Microsoft Bill Gates si è classificato al 4 ° posto con una ricchezza personale di $ 136 miliardi, seguito da Larry Page con $ 127 miliardi.

The World Billionaires – Richest People On Earth, 2021

RANK NOME TOTALE NETTO PEGGIORE PAESE INDUSTRIA 1 Elon Musk $ 296 miliardi Stati Uniti Tecnologia 2 Jeff Bezos $ 201 miliardi Stati Uniti Tecnologia 3 Bernard Arnault $ 164 miliardi Francia Consumatore 4 Bill Gates $ 136 miliardi Stati Uniti Tecnologia 5 Larry Page $ 127 miliardi Stati Uniti Tecnologia 6 Mark Zuckerberg $ 124 miliardi Stati Uniti Tecnologia 7 Sergey Brin $ 122 miliardi Stati Uniti Tecnologia 8 Steve Ballmer $ 117 miliardi Stati Uniti Tecnologia 9 Larry Ellison $ 112 miliardi Stati Uniti Tecnologia 10 Warren Buffett $ 103 miliardi Stati Uniti Diversificato 11 Mukesh Ambani $ 91,1 miliardi India Energia 12 Francoise Bettencourt Meyers $ 90,1 miliardi Francia Consumatore 13 Gautam Adani $ 78,1 miliardi India Industriale 14 Zhong Shanshan $ 75,1 miliardi Cina Diversificato 15 Amancio Ortega $ 70,5 miliardi Spagna Al dettaglio 16 Michael Bloomberg $ 70 miliardi Stati Uniti Media e telecomunicazioni 17 Jim Walton $ 65,0 miliardi Stati Uniti Al dettaglio 18 Rob Walton $ 64,5 miliardi Stati Uniti Al dettaglio 19 Alice Walton $ 63,1 miliardi Stati Uniti Al dettaglio 20 Phil Knight e famiglia $ 62,9 miliardi Stati Uniti Consumatore 21 Charles Koch $ 59,4 miliardi Stati Uniti Industriale 22 Julia Flesher Koch e famiglia $ 59,4 miliardi Stati Uniti Industriale 23 MacKenzie Scott $ 59,2 miliardi Stati Uniti Tecnologia 24 Zeng Yuqun $ 59,1 miliardi Hong Kong Industriale 25 Carlos Slim $ 58,9 miliardi Messico Diversificato 26 Michael Dell $ 55,8 miliardi Stati Uniti Tecnologia 27 Francois Pinault $ 50,0 miliardi Francia Consumatore 28 Jacqueline Badger Mars $ 47,5 miliardi Stati Uniti Cibo e bevande 29 John Mars $ 47,5 miliardi Stati Uniti Cibo e bevande 30 Ma Huateng $ 47,5 miliardi Cina Tecnologia 31 Zhang Yiming $ 44,5 miliardi Cina Tecnologia 32 Len Blavatnik $ 41,8 miliardi Stati Uniti Diversificato 33 Stephen Schwarzman $ 41,1 miliardi Stati Uniti Finanza 34 Jack Ma $ 39,9 miliardi Cina Tecnologia 35 William Ding $ 36,2 miliardi Cina Tecnologia 36 Azim Premji $ 35,8 miliardi India Tecnologia 37 Klaus-Michael Kuehne $ 35,2 miliardi Germania Industrialee 38 Takemitsu Takizaki $ 35,1 miliardi Giappone Tecnologia 39 Leonard Lauder $ 34,4 miliardi Stati Uniti Consumatore 40 Giovanni Ferrero e famiglia $ 33,7 miliardi Italia Cibo e bevande 41 Tadashi Yanai $ 32,7 miliardi Giappone Al dettaglio 42 Pallonji Mistry $ 31,5 miliardi Irlanda Industrialee 43 Leonardo Del Vecchio $ 31,5 miliardi Italia Consumatore 44 Gerard Wertheimer $ 31,4 miliardi Francia Consumatore 45 Alain Wertheimer $ 31,4 miliardi Francia Consumatore 46 Leonid Mikhelson $ 30,3 miliardi Russia Energia 47 Li Shu Fu $ 29,9 miliardi Cina Industrialeee 48 Li Ka-shing $ 29,9 miliardi Hong Kong Immobiliare 49 Vladimir Potanin $ 29,8 miliardi Russia Prodotti 50 Lui Xiangjian $ 29,8 miliardi Cina Consumatore 51 Dan Gilbert $ 28,9 miliardi Stati Uniti Immobiliare 52 Jensen Huang $ 28,9 miliardi Stati Uniti Tecnologia 53 Dieter Schwarz $ 28,5 miliardi Germania Al dettaglio 54 Shiv Nadar $ 27,8 miliardi India Tecnologia 55 Alexey Mordashov $ 27,4 miliardi Russia Industrialeee 56 Eric Schmidt $ 27,3 miliardi Stati Uniti Tecnologia 57 Vladimir Lisin $ 26,9 miliardi Russia Industrialeee 58 Miriam Adelson $ 26,5 miliardi Stati Uniti Divertimento 59 Abigail Johnson $ 26,1 miliardi Stati Uniti Finanza 60 Dustin Moskovitz $ 25,9 miliardi Stati Uniti Tecnologia 61 Thomas Struengmann $ 25,4 miliardi Germania Assistenza sanitaria 62 Andreas Struengmann $ 25,4 miliardi Germania Assistenza sanitaria 63 James Simons $ 25,3 miliardi Stati Uniti Finanza 64 Huang Shilin $ 25,2 miliardi Cina Industriale 65 Wang Chuan-Fu $ 24,9 miliardi Cina Consumatore 66 John Menard $ 24,7 miliardi Stati Uniti Al dettaglio 67 Radhakishan Damani $ 24,7 miliardi India Al dettaglio 68 Pang Kang $ 24,3 miliardi Cina Cibo e bevande 69 Colin Huang $ 24,1 miliardi Cina Tecnologia 70 Wei Jianjun $ 24,0 miliardi Cina Consumatore 71 Scott Farquhar $ 23,7 miliardi Australia Tecnologia 72 Mike Cannon-Brookes $ 23,7 miliardi Australia Tecnologia 73 Yang Huiyan $ 23,6 miliardi Cina Immobiliare 74 Thomas Peterffy $ 23,6 miliardi Stati Uniti Finanza 75 Figlio Masayoshi $ 23,5 miliardi Giappone Tecnologia 76 Henry Cheng $ 23,4 miliardi Hong Kong Al dettaglio 77 Lee Shau Kee $ 23,0 miliardi Hong Kong Immobiliare 78 James Dyson $ 22,6 miliardi Regno Unito Consumatore 79 Lukas Walton $ 22,4 miliardi Stati Uniti Al dettaglio 80 Susanne Klatten $ 22,3 miliardi Germania Industriale 81 Carl Icahn $ 22,2 miliardi Stati Uniti Diversificato 82 Ken Griffin $ 21,7 miliardi Stati Uniti Finanza 83 Qin Yinglin $ 21,5 miliardi Cina Cibo e bevande 84 Alisher Usmanov $ 21,5 miliardi Russia Diversificato 85 Thomas Frist $ 21,1 miliardi Stati Uniti Assistenza sanitaria 86 Vagit Alekperov $ 21,0 miliardi Russia Energia 87 Ernesto Bertarelli e famiglia $ 21,0 miliardi Svizzera Diversificato 88 Jorge Paulo Lemann $ 20,8 miliardi Brasile Cibo e bevande 89 Iris Fontbona e famiglia $ 20,7 miliardi Cile Prodotti 90 Stefan Quandt $ 20,5 miliardi Germania Industrialeee 91 Elaine Marshall $ 20,4 miliardi Stati Uniti Industrialeee 92 Li Xiting $ 20,2 miliardi Singapore Assistenza sanitaria 93 Aliko Dangote $ 20,2 miliardi Nigeria Industrialeee 94 Peter Woo $ 20,0 miliardi Hong Kong Immobiliare 95 Zhang Zhidong $ 20,0 miliardi Cina Tecnologia 96 Richard Liu $ 19,9 miliardi Cina Tecnologia 97 Gustaf Douglas e famiglia $ 19,7 miliardi Svezia Diversificato 98 Wang Xing $ 19,6 miliardi Cina Tecnologia 99 Gennady Timchenko $ 19,2 miliardi Russia Diversificato 100 Donald Newhouse $ 19,1 miliardi Stati Uniti Media e telecomunicazioni

Per trovare la nostra lista di miliardari, abbiamo basato il nostro studio sulla classifica in tempo reale ottenuta da Bloomberg, The Richest, Money Inc, Cheat Sheet, GOBankingRates, Celebritynetworth, Wealthygorilla, Forbes e altro, raccogliendo un elenco di 501 miliardari in totale.

Il punteggio classifica ogni miliardario dal valore netto più alto a quello più basso rivelando chi è la persona più ricca del mondo.

L’elenco comprende miliardari fatti da sé, eredi di fortune familiari, magnati che hanno avuto un impatto duraturo sulla popolazione.

Il loro potere e influenza si estendono oltre quelli del settore, al punto che anche quelli che non hanno interesse per le imprese vogliono sapere come arrivare al vertice della catena.

