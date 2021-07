Co (O) rniche, affascinante hotel a Pyla-sur-Mer

Reading Time: 1 minute read

La tua prossima destinazione è Pyla-sur-Mer? Dovrai trovare un hotel e noi ti proponiamo una una struttura ricettiva di fascino ed eleganza. I servizi sono accurati, le camere spaziose e offrono una splendida vista, il ristorante offre un menu allettante.

In dettaglio, l’esterno e l’interno di questo hotel ha una architettura elegante con le sue tonalità scure ed eleganti.

Ogni stanza ha un nome con suoni marini: stagno, oceano, duna …

La vista da tutte queste stanze è panoramica. Naturalmente, in ogni camera, hai tutto il comfort necessario e la struttura offre ai suoi ospiti un centro benessere per godersi un ottimo momento di relax e relax.

Il Co (O) rniche offre anche un ristorante il cui menu è principalmente a base di pesce: crostacei, molluschi, ostriche, ma non solo, sono disponibili diverse formule di alimentazione. È anche possibile privatizzare il ristorante per organizzare un particolare evento. Il posto ha una vista sontuosa …

Il Co (O) rniche è una struttura che soddisferà tutte le vostre aspettative? Soggiornateci e poi inviateci i vostri commenti a: redazione@reporterspress.it . Buone vacanze.

Photo credit by Co (O) rniche Hotel

[Stile di Vita – Un modo di vivere]