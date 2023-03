Reading Time: 2 minutes read

Il rapporto annuale del Consiglio d’Europa (CoE) sulla sicurezza dei giornalisti ha evidenziato il “continuo arretramento” della libertà di stampa sia negli Stati membri dell’UE che nei paesi terzi, citando la violenza, l’uso di spyware e le “cause strategiche” contro i giornalisti come problemi chiave.

Il rapporto annuale , pubblicato dall’organizzazione per i CoE, ha rilevato un aumento del 60% del numero di giornalisti detenuti rispetto ai dati del 2021.

Secondo lo studio, alla fine di dicembre 127 giornalisti erano detenuti in Europa: il numero più alto si trovava in (52), seguita da (32), Russia (22), (14), Azerbaigian (quattro) e Regno Unito, Georgia e (uno ciascuno).

Anche nei paesi dell’UE è stato segnalato un aumento del numero di giornalisti arrestati, mentre coprivano le proteste sul cambiamento climatico.

In totale, otto giornalisti sono stati perseguiti nell’ultimo anno a causa della loro copertura delle proteste contro il cambiamento climatico in Francia , Spagna , Svezia e Regno Unito .

Il rapporto ha anche evidenziato attacchi e violenze nei confronti di giornalisti, con 74 segnalazioni alla sicurezza fisica e all’integrità dei giornalisti. Nel 2021, la cifra era di 82, secondo la relazione annuale 2022 del Consiglio d’Europa.

Il rapporto ha rilevato che i giornalisti e il personale dei devono affrontare ostacoli alla segnalazione a causa di molestie online e offline.

Nel solo 2022 sono state segnalate 94 segnalazioni di molestie e intimidazioni di giornalisti.

Lo stesso anno ha visto il più alto numero di morti registrato dall’inizio dello studio nel 2015, con 13 giornalisti uccisi.

Gli autori del rapporto hanno evidenziato l’uso di spyware e azioni legali come metodi per mettere a tacere e controllare i giornalisti, con almeno 20 procedimenti legali per diffamazione e altri tipi documentati nel 2022 e migliaia di euro richiesti per danni in nome del danno reputazionale.

Il rapporto ha anche sottolineato l’uso di strumenti spyware come Pegasus e Predator. Questi strumenti consentono agli smartphone di diventare dispositivi di sorveglianza e l’uso di tali strumenti è stato segnalato in vari Stati membri come e Grecia .

Le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP) sono definite nel rapporto come “l’uso di azioni legali volte a intimidire e mettere a tacere giornalisti e media, trascinandoli in tribunale e facendogli perdere tempo e denaro”. Sono stati descritti come “uno strumento preferito per alcuni politici, uomini d’affari e altre figure potenti”.

Un sito web bulgaro di fact-checking rischia il fallimento dopo che una compagnia di assicurazioni ha intentato una causa contro SLAPP per la cifra record di € 500.000, per una pubblicazione basata sulla trascrizione ufficiale di una sessione governativa.

[Giornalismo / Corrispondenze]

Condividi nei social