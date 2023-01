Reading Time: 1 minute read

La difesa della vita, della famiglia e della libertà — in Colombia è in bilico ? In questo Paese, il parlamentare del Partito Liberale , Juan Carlos Losada , ha presentato il disegno di legge 006/2022, che cerca di estendere l’eutanasia ai bambini dall’età di sei anni. SI, avete letto bene.

Nello specifico, il testo propone che un minore “presenti una malattia grave e incurabile o una lesione corporale che provochi intense sofferenze fisiche o psichiche” possa ricevere la “morte medicalmente assistita”. Ma in aggiunta, il testo afferma che “non è necessario né sarà richiesto di provare l’esistenza di una malattia terminale o una prognosi medica di morte imminente”.

Gli oltre 60 parlamentari del Banco Pro-Life al Congresso hanno espresso il loro rifiuto del disegno di legge perché si tratta di “un nuovo attacco contro la famiglia colombiana”. Ed hanno espresso il loro “totale disaccordo con la pretesa di legalizzare l’eutanasia per i bambini nel Paese, a maggior ragione, senza il consenso dei genitori e nei casi in cui la malattia non è in fase terminale”.

Eutanasia e suicidio assistito significano oltrepassare il confine etico che la vita è sacra e che né se stessi né terzi possono disporre di essa.

Quella frontiera etica è nella coscienza di tutti i popoli del mondo. Ed è per questo che è conforme alla legge naturale: rispettare la vita umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale.

E quel confine etico dovrebbe essere riconosciuto dalla legge: come il ‘no’ alla pena di morte, all’omicidio colposo. Vale a dire, è lo stesso motivo per cui bisogna opporsi: non con un argomento religioso, ma meramente umano e razionale.

