La Verifica dell’accuratezza dei dati letti dalla ditta letturista può essere svolta sia dal singolo condomino che da tecnici specializzati, nel seguente modo:

1. Controllo manuale tramite test volumetrico

È possibile verificare l’accuratezza del contatore acqua con un semplice test fai-da-te:

Utilizzare un contenitore graduato (es. secchio da 10 litri) riempito con esatte quantità d’acqua (1 litro alla volta).

Far scorrere l’acqua e confrontare l’incremento della lettura sul contatore.

Se il contatore segna un valore diverso da quello atteso (es. +10 litri), potrebbe esserci un errore.

Per maggiore precisione, si può usare una bilancia: 10 litri d’acqua corrispondono a 10 kg esatti.

2. Strumenti professionali e tecnologie avanzate

Le ditte specializzate utilizzano:

Strumenti volumetrici calibrati per verificare il funzionamento corretto del contatore.

Fotolettura: acquisizione dell’immagine del contatore con data e ora, per tracciabilità e verifica.

Telelettura remota: sistemi che trasmettono i dati in tempo reale, permettendo il controllo continuo e il rilevamento di anomalie (es. perdite, consumi anomali).

Controllo incrociato: confronto tra il consumo totale registrato dal contatore principale e la somma dei contatori secondari (in condominio).

3. Ruolo dell’amministratore e del gestore

L’amministratore deve monitorare le letture, segnalare anomalie e garantire la trasparenza. Il gestore del servizio idrico è responsabile della taratura e della sostituzione dei contatori in caso di malfunzionamento. In caso di discrepanze, è possibile richiedere una verifica tecnica ufficiale e, se necessario, un conguaglio in bolletta.