Come si verifica accuratezza dei dati letti da ditta letturista
La Verifica dell’accuratezza dei dati letti dalla ditta letturista può essere svolta sia dal singolo condomino che da tecnici specializzati, nel seguente modo:
1. Controllo manuale tramite test volumetrico
È possibile verificare l’accuratezza del contatore acqua con un semplice test fai-da-te:
Utilizzare un contenitore graduato (es. secchio da 10 litri) riempito con esatte quantità d’acqua (1 litro alla volta).
Far scorrere l’acqua e confrontare l’incremento della lettura sul contatore.
Se il contatore segna un valore diverso da quello atteso (es. +10 litri), potrebbe esserci un errore.
Per maggiore precisione, si può usare una bilancia: 10 litri d’acqua corrispondono a 10 kg esatti.
2. Strumenti professionali e tecnologie avanzate
Le ditte specializzate utilizzano:
Strumenti volumetrici calibrati per verificare il funzionamento corretto del contatore.
Fotolettura: acquisizione dell’immagine del contatore con data e ora, per tracciabilità e verifica.
Telelettura remota: sistemi che trasmettono i dati in tempo reale, permettendo il controllo continuo e il rilevamento di anomalie (es. perdite, consumi anomali).
Controllo incrociato: confronto tra il consumo totale registrato dal contatore principale e la somma dei contatori secondari (in condominio).
3. Ruolo dell’amministratore e del gestore
L’amministratore deve monitorare le letture, segnalare anomalie e garantire la trasparenza. Il gestore del servizio idrico è responsabile della taratura e della sostituzione dei contatori in caso di malfunzionamento. In caso di discrepanze, è possibile richiedere una verifica tecnica ufficiale e, se necessario, un conguaglio in bolletta.