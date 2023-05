Reading Time: 1 minute read

Siamo una testata giornalistica indipendente, creata nel 1986 in su carta e poi nel corso degli anni approdata su Internet nel 1994.

Nel 1996 è nata l’agenzia di stampa internazionale , la quale per scelta non chiede sostegni a legge essendo peraltro pressoché impossibile il contrario in quanto le complesse dinamiche politiche e legislative non permettono a testate giornalistiche, di editori come noi, nel poter accedere a sostegni economici men che meno anche quelli regionali spesso legati al colore politico di turno al governo.

Quest’ultime realtà locali istituzionali aggiungono ulteriori regole farraginose e, quindi, evitando nel dover perdere dell’inutile tempo, a noi prezioso per svolgere l’attività professionale, preferiamo rivolgerci alle persone e coloro sono staccati dalla di qualunque colore.

Le modalità di sostegno economico privato (donazione) od acquisto (enti, aziende, PMI, ecc.) sono comunicate per mail a chi ne farà richiesta: emmegipress@gmail.com

[Ufficio Stampa / Marketing / SEO]

